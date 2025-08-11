Ilkka Oyj Puolivuosikatsaus 11.8.2025, klo 13.00



ILKKA-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025: Liikevaihto ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto kasvoivat toisella vuosineljänneksellä



HUHTI-KESÄKUU 2025

- Liikevaihto 9 726 tuhatta euroa (7 922 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 500 tuhatta euroa (-500 tuhatta euroa), 5,1 prosenttia (-6,3 %) liikevaihdosta

- Liikevoitto 85 tuhatta euroa (-1 000 tuhatta euroa), 0,9 prosenttia (-12,6 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 4 456 tuhatta euroa (4 753 tuhatta euroa).

- Tulos ennen veroja 4 540 tuhatta euroa (3 753 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 4 481 tuhatta euroa (3 663 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,18 euroa (0,14 euroa)



TAMMI-KESÄKUU 2025

- Liikevaihto 19 142 tuhatta euroa (15 699 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 273 tuhatta euroa (-704 tuhatta euroa), 1,4 prosenttia (-4,5 %) liikevaihdosta

- Liikevoitto -1 314 tuhatta euroa (-1 680 tuhatta euroa), -6,9 prosenttia (-10,7 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 4 499 tuhatta euroa (6 201 tuhatta euroa).

- Tulos ennen veroja 3 185 tuhatta euroa (4 522 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 3 181 tuhatta euroa (4 153 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,13 euroa (0,16 euroa)

- Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 89,1 % (91,7 %) ja nettovelkaantumisaste -6,2 % (-21,7 %)



AVAINLUVUT



1000 eur 4-6/ 2025 4-6/ 2024 1-6/ 2025 1-6/ 2024 1-12/ 2024 Liikevaihto 9 726 7 922 19 142 15 699 30 842 Liikevoitto/ -tappio 85 -1 000 -1 314 -1 680 -2 916 Tulos ennen veroja 4 540 3 753 3 185 4 522 4 343 Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,18 0,14 0,13 0,16 0,18 Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -198 97 -167 -19 221 Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -87 -94 -309 -94 -94 Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -559 -503 -1 112 -863 -1 562 Yrityshankinnan kulut 428 -1 042 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 500 -500 273 -704 -439



Ellei toisin mainita, kaikki tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaluvut, mukaan lukien vuoden 2024 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Markkinointi- ja teknologiapalvelut -liiketoimintasegmentti ja liiketoimintasegmentille kohdistamattomat erät. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1-12/2024 on täsmentynyt Q1/2025-osavuosikatsauksessa esitetystä, koska jatkuvien ja lopetettujen toimintojen uudelleenjärjestelykulujen jakoa on tarkennettu vuodelta 2024.



Ilkka ja Kaleva allekirjoittivat 3.4.2025 osakevaihtosopimuksen, jonka mukaan yhtiöt yhdistävät medialiiketoimintansa. Yritysjärjestely toteutui 30.4.2025. Yritysjärjestely toteutettiin osakevaihtona, jossa Ilkka Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy siirtyi kokonaisuudessaan Kaleva365 Oy:n omistukseen. Järjestelyn seurauksena Ilkka Oyj omistaa 35 % Kaleva365 Oy:stä, josta puolestaan Kaleva Oy omistaa loput 65 %. Lisäksi yritysjärjestelyn yhteydessä sovittiin Ilkka Oyj:n omistuksessa olevien Hilla Group Oyj:n osakkeiden myynnistä Kaleva365 Oy:lle osakevaihdon toteuduttua. Hilla Group Oyj:n osakkeiden kauppa toteutui 7.5.2025. Kaleva365 Oy:lle siirtynyt Mediapalvelut-liiketoiminta sekä joulukuun 2023 lopussa myyty Painopalvelut-liiketoiminta esitetään tässä raportissa lopetettuina toimintoina.



TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:



Toimintaympäristö ja yleinen taloustilanne jatkuivat epävarmoina myös toisella vuosineljänneksellä. Euroopan keskuspankin kesäkuussa 2024 alkaneet ohjauskoron laskut ovat jatkuneet tänä vuonna. Odotuksissa on, että ne osaltaan kasvattaisivat kuluttajien ja yritysten luottamusta sekä tukisivat talouden elpymistä. Epävarmuutta ovat kuitenkin lisänneet Yhdysvaltojen uudet talouslinjaukset, kuten tullitoimet ja kiristyvä kauppapolitiikka. Talous- ja markkinatilanteen nopeat ja poikkeukselliset muutokset ovatkin hidastaneet näkymiä talouden elpymisestä.



Julkaisimme 3.4.2025 tiedon, että Ilkka ja Kaleva ovat allekirjoittaneet osakevaihtosopimuksen, jonka mukaan yhtiöt yhdistävät medialiiketoimintansa. Kyseinen yritysjärjestely toteutui 30.4.2025 ja se toteutettiin osakevaihtona, jossa Ilkka Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy siirtyi kokonaisuudessaan Kaleva365 Oy:n omistukseen. Ilkka Oyj omistukseen puolestaan siirtyi 35 % Kaleva365 Oy:stä. Yhdistymisellä vahvistetaan alueellista mediaa ja turvataan luotettavan, laadukkaan ja riippumattoman alueellisen uutismedian jatkuvuus. Järjestely mahdollistaa myös riittävät panostukset digitaalisen median kehittämiseen.



Strategiamme mukaisesti olemme panostaneet kasvaviin digitaalisiin markkinointi-, teknologia- ja datapalveluihin. Lisäksi olemme rakentamassa alueellisesti vahvaa ja kansallisesti tunnustettua digitaalista mediataloa. Nyt toteutettu Mediapalveluiden yritysjärjestely on keskeinen osa tätä kehitystä ja selkeyttää konsernimme strategista suuntaa. Jatkossa Ilkka-konsernin jatkuvat toiminnot muodostavat Markkinointi- ja teknologiapalvelut-liiketoimintasegmentti ja liiketoimintasegmentille kohdistamattomat erät. Mediapalvelut-liiketoimintasegmentti jatkoi toimintaansa osana konsernia yrityskaupan toteutumiseen eli 30.4.2025 saakka. Tammi-huhtikuun 2025 osalta raportoimme medialiiketoiminnan lopetettuna toimintona ja kaupan toteutumisen jälkeen Kaleva365 Oy on raportoitu osakkuusyhtiönä.



Konsernimme liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen.



Digitaalinen siirtymä tarjoaa meille kasvunäkymiä. Summa Collectiven yhtiöiden omat teknologiaratkaisut, datapalvelut sekä vahva markkinointi- ja viestintäosaaminen vastaavat yritysten muuttuneisiin tarpeisiin. Toimintamme perustuu skaalautuviin ja jatkuvalaskutteisiin SaaS-palveluihin, jotka muodostavat yli 60 % liikevaihdosta. Tämä kertoo vahvasta teknologiaperustasta ja vahvoista asiakkuuksista. Tarjoamme yrityksien teknologiakumppaniksi vaihtoehdon, jossa asiakas omistaa datansa ja voi olla varma sen vastuullisesta käsittelystä.



Toisella vuosineljänneksellä jatkoimme aktiivista markkinointia Summa Collective -brändin tunnettuuden kasvattamiseksi. Ensimmäiset Summa Collectiven webinaarit ovat keränneet paljon osallistujia ja olemme saaneet niistä hyvää palautetta sekä asiakaskontakteja. Olemme aktiivisesti ottaneet tekoälyn osaksi liiketoimintamme ja palveluidemme kehittämistä.



Haemme myös kansainvälistä kasvua. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta.



Edistämme loppuvuoden aikana Profinderin suunnitelmia laajentumisesta Ruotsin markkinoille. Laajentuminen on osa Profinderin kasvustrategiaa. Uskomme Ruotsin markkinoilla olevan merkittäviä kasvumahdollisuuksia tarjoamamme laadukkaan datan ja toimivan käyttöliittymän ansiosta. Toiminnan odotetaan kehittyvän asteittain ja alkuvaiheessa keskitymme paikallisen asiakaskunnan ja brändin tunnettuuden rakentamiseen.



Konsernin toisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 22,8 % ja oli 9 726 tuhatta euroa (7 922 teur). Kasvu oli pääosin seurausta Profinder yrityskaupasta, joka toteutui marraskuun lopussa 2024. Kasvussa olivat erityisesti teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteiset palvelut, jotka kasvoivat 41,2 % ja päätyivät tasolle 6 152 tuhatta euroa (4 358 teur). Teknologiapalveluiden muut palvelut puolestaan kasvoivat 25,0 % ja olivat 1 858 tuhatta euroa (1 487 teur). Markkinointi- ja viestintäpalvelut sen sijaan olivat 17,5 prosentin laskussa ja päätyivät tasolle 1 715 tuhatta euroa (2 078 teur).



Jatkuvien toimintojen kannattavuus parani ja konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 500 tuhatta euroa (-500 teur). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden kannattavuus toisella vuosineljänneksellä oli vertailukautta parempi, kun liikevoitto oli 670 tuhatta euroa (136 teur).



Lopetettuina toimintoina raportoitavan Mediapalveluiden liikevaihto toisella vuosineljänneksellä käsittää vain huhtikuun liikevaihdon, minkä seurauksena liikevaihto laski merkittävästi edellisestä vuodesta ja päätyi tasolle 2 207 tuhatta euroa (5 949 teur). Kalevan kanssa tehty osakevaihto toteutui 30.4.2025. Toukokuun alusta alkaen Mediapalvelut raportoidaan osana osakkuusyhtiö Kaleva365 Oy:n tulosta. Huhtikuun osalta ilmoitustuottojen kehitykseen vaikuttivat positiivisesti kyseisen kuukauden alussa pidetyt kunta- ja aluevaalit. Huhtikuussa koko Suomen mediamainonta olikin nousussa 6,1 %, painetuissa sanomalehdissä mainonta oli nousussa 27,4 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä mainonta nousi 57,2 %. Alkuvuoden tammi-kesäkuu osalta koko Suomen mediamainonta oli puolestaan laskussa 2,2 %, painetuissa sanomalehdissä mainonta oli laskussa 5,8 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä mainonta kasvoi 3,3 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).



Konsernin toisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 4 540 tuhatta euroa (3 753 teur) nousi selvästi edellistä vuotta paremmaksi. Tämä johtui erityisesti raportoidun liikevoiton noususta tasolle 85 tuhatta euroa (-1 000 teur). Nettorahoitustuotot puolesta olivat lähes edellisen vuoden tasolla 4 456 tuhatta euroa (4 753 teur). Nettorahoitustuotoissa merkittävin erä oli Alma Median Oyj:stä saadut osinkotuotot 4 137 tuhatta euroa (4 047 teur). Konsernin toisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen tulos/osake oli vertailukautta parempi ja päätyi tasolle 0,18 euroa/osake (0,14 euroa/osake).



Konsernin tase- ja rahoitusasema on vahva. Katsauskauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli noussut tasolle 223,8 miljoonaa euroa (31.12.2024: 200,1 meur). Taseen loppusumma kasvoi erityisesti Alma Median osakkeiden markkina-arvon noustua tasolle 120,1 miljoonaa euroa (31.12.2024: 98,9 meur). Katsauskauden lopussa omavaraisuusaste oli 89,1 % ja nettovelkaantumisaste oli -6,2 %. Tämä antaa meille hyvän pohjan jatkaa konsernimme kehittämistä strategiamme mukaisesti keskittyen erityisesti digitaalisen lisäarvon rakentamiseen.



NÄKYMÄT VUODELLE 2025



Medialiiketoimintaan liittyvän yritysjärjestelyn seurauksena Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto ovat muuttuneet, kun ne eivät enää pidä sisällään Medialiiketoimintasegmentin lukuja. Muutos koskee sekä vertailukauden että raportointikauden lukuja.



Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.



Osakkuusyhtiö Kaleva365 Oy:llä (omistusosuus 35 %) on vaikutus konsernin tulokseen ja Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS HUHTI-KESÄKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 22,8 prosenttia ja oli 9 726 tuhatta euroa (7 922 teur). Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 41,2 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 25,0 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Profinder-yrityshankinnasta. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palvelujen orgaaninen kasvu oli 6,0 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 17,5 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 95,8 % (99,9 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 587 tuhatta euroa (736 teur). Liiketoiminnan muut tuotot sisältää 390 tuhatta euroa (531 teur) palveluiden myyntiä Mediapalveluille. Palveluiden myynti Mediapalveluille siirtyi yritysjärjestelyn myötä konsernin ulkoiseksi palveluksi.



Huhti-kesäkuun kulut olivat 10 030 tuhatta euroa (9 755 teur). Kulut kasvoivat 2,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 48,1 % ja henkilöstökulut kasvoivat 3,7 %. Poistot kasvoivat 33,0 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 28,3 %.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -198 tuhatta euroa (97 teur). Katsauskaudella 4-6/ 2025 osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyy luovutustappio Hilla Group Oyj:n osakkeiden myynnistä, 515 tuhatta euroa. Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 500 tuhatta euroa (-500 teur) eli 5,1 % (-6,3 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 85 tuhatta euroa (-1 000 teur) ja siihen sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -415 tuhatta euroa (-500 teur). Huhti-kesäkuussa 2025 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-198 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-87 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-131 tuhatta euroa). Vertailukaudella huhti-kesäkuussa 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (97 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-94 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-503 tuhatta euroa). Konsernin liikevoittoprosentti oli 0,9 (-12,6). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto kasvoi 534 tuhatta euroa ja oli 670 tuhatta euroa (136 teur).



Nettorahoituserät olivat huhti-kesäkuussa 4 456 tuhatta euroa (4 753 teur). Katsauskaudella 2025 nettorahoituseriin sisältyy 4 137 tuhatta euroa (4 047 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 369 tuhatta euroa (472 teur) johtuen sijoitusmarkkinan muutoksesta. Korkotuotot olivat 44 tuhatta euroa (238 teur). Korkokulut olivat 109 tuhatta euroa (15 teur).



Tulos ennen veroja oli 4 540 tuhatta euroa (3 753 teur) ja katsauskauden tulos 4 481 tuhatta euroa (3 663 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,14 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos oli 7 447 tuhatta euroa (285 teur). Huhti-kesäkuussa 2025 lopetettuina toimintoina on raportoitu Mediapalvelut-liiketoiminta. Huhti-kesäkuussa 2025 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden myyntivoitto 7 038 tuhatta euroa. Huhti-kesäkuussa 2024 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden tulos 279 tuhatta euroa ja Painopalveluiden tulos 6 tuhatta euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos huhti-kesäkuussa oli 11 928 tuhatta euroa (3 949 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,01 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,47 euroa (0,16 euroa).



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-KESÄKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 21,9 prosenttia ja oli 19 142 tuhatta euroa (15 699 teur). Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 41,7 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 20,3 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin yrityshankinnasta. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palvelujen orgaaninen kasvu oli 6,9 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 19,9 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 96,5 % (100,0 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1 163 tuhatta euroa (1 389 teur). Liiketoiminnan muut tuotot sisältää 910 tuhatta euroa (1 081 teur) palveluiden myyntiä Mediapalveluille. Palveluiden myynti Mediapalveluille siirtyi yritysjärjestelyn myötä konsernin ulkoiseksi palveluksi.



Tammi-kesäkuun kulut olivat 21 452 tuhatta euroa (18 749 teur). Kulut kasvoivat 14,4 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 55,3 % ja henkilöstökulut kasvoivat 10,6 %. Poistot kasvoivat 31,2 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 2,2 %.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -167 tuhatta euroa (-19 teur). Katsauskaudella 1-6/ 2025 osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyy luovutustappio Hilla Group Oyj:n osakkeiden myynnistä, 515 tuhatta euroa. Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 273 tuhatta euroa (-704 teur) eli 1,4 % (-4,5 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli -1 314 tuhatta euroa (-1 680 teur) ja siihen sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -1 587 tuhatta euroa (-976 teur). Tammi-kesäkuussa 2025 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-167 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-309 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 112 tuhatta euroa). Vertailukaudella tammi-kesäkuussa 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-19 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-94 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-863 tuhatta euroa). Konsernin liikevoittoprosentti oli -6,9 (-10,7). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto kasvoi 78 tuhatta euroa ja oli 497 tuhatta euroa ja siihen sisältyy toiminnan uudelleenjärjestelykuluja -198 tuhatta euroa. Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto vertailukaudella tammi-kesäkuussa 2024 oli 419 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa 4 499 tuhatta euroa (6 201 teur). Katsauskaudella 2025 nettorahoituseriin sisältyy 4 137 tuhatta euroa (4 047 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 545 tuhatta euroa (1 806 teur) johtuen sijoitusmarkkinan muutoksesta. Korkotuotot olivat 92 tuhatta euroa (370 teur). Korkokulut olivat 282 tuhatta euroa (27 teur).



Tulos ennen veroja oli 3 185 tuhatta euroa (4 522 teur) ja katsauskauden tulos 3 181 tuhatta euroa (4 153 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,16 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos oli 7 755 tuhatta euroa (582 teur). Tammi-kesäkuussa 2025 lopetettuina toimintoina on raportoitu Mediapalvelut-liiketoiminta. Tammi-kesäkuussa 2025 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden myyntivoitto 7 038 tuhatta euroa. Tammi-kesäkuussa 2024 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden tulos 347 tuhatta euroa ja Painopalveluiden tulos 236 tuhatta euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos tammi-kesäkuussa oli 10 936 tuhatta euroa (4 735 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,02 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,43 euroa (0,19 euroa).



KONSERNIN TUNNUSLUVUT



6/2025 6/2024 12/2024 Tulos/osake (eur) *) 0,13 0,16 0,18 Tulos/osake (eur) 0,43 0,19 0,24 Oma pääoma/osake (eur) 7,74 6,39 6,69 Henkilöstö keskimäärin *) 342 329 328 Investoinnit (1 000 eur) **) 10 163 685 1 377 Korolliset velat (1 000 eur) 11 738 848 10 763 Omavaraisuusaste, % 89,1 91,7 87,0 Nettovelkaantumisaste, % -6,2 -21,7 -6,9 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ***) 25 360 103 25 360 103 25 360 103 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä ***) 25 360 103 25 360 103 25 360 103



*) Jatkuvat toiminnot

**) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä.

***) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.



TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN



Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-konsernin puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2025 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka.com.



ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin ja teknologian osaaja.

