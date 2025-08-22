Puolivuosikatsaus - pörssitiedote 22.8.2025 klo 15.00





Tornator kasvaa ja luo arvoa kestävästi - konsernin liikevaihto kohosi 23 %.

Tornatorin visiona on jatkaa tasapainoista kasvua myös tulevina vuosina

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2025 (1.1.–30.6.2024)

Liikevaihto kasvoi 22,8 prosenttia ja oli näin ennätykselliset 104,5 milj. euroa (85,1). Luovutettu puumäärä oli vertailukauden tasolla, mutta puun voimakas kysyntä kohotti yksikköhintoja.

Myös operatiivinen liikevoitto kohosi uuteen ennätykseen 74,3 milj. euroa (60,0). Raportoitu IFRS -liikevoitto oli 84,4 milj. euroa (60,8).

Yhtiö jatkoi metsätilojen ostoa Suomessa. Uusia metsiä hankittiin lähes 12 000 hehtaaria ja niihin investoitiin yhteensä noin 60 milj. euroa.

Katsauskauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 57,7 milj. euroa (40,1). Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutos oli -0,5 milj. euroa (+1,1) ennen veroja. Puuston käyvän arvon muutos oli +5,6 milj. euroa ennen veroja (-0,5).

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 4,4 prosenttia (3,5) ja käyvin arvoin 5,1 prosenttia (3,7). Omavaraisuusaste oli 59,2 prosenttia (60,1).

Päivitetyssä visiossa tavoitteena on kasvattaa yhtiön metsäomaisuus miljoonaan hehtaariin (+25 %) vuoteen 2035 mennessä. Vuotuisen liikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan yli 400 miljoonaan euroon. Visio sisältää selkeän tavoitteen kasvaville osingoille, toiminnan kokonaiskestävyydelle ja lainojen luottoluokituksen ylläpitämiselle investment grade -tasolla.

Yhtiö ennallisti 221 hehtaaria soita ja kulotti 13 hehtaaria metsää osana 10-vuotista luonnon monimuotoisuusohjelmaa.

Tunnusluvut (konserni)

H1/2025 H1/2024 Muutos, % Liikevaihto, milj. euroa 104,5 85,1 23 % Liikevoitto (IFRS), milj. euroa 84,4 60,8 39 % Liikevoittoprosentti, % 80,8 71,5 13 % Katsauskauden tulos (IFRS), milj. euroa 57,7 40,1 44 % Oman pääoman tuotto, % 5,1 3,7 38 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 4,2 31 % Omavaraisuusaste, % 59,2 60,1 -1 % Henkilöstö keskimäärin 192 187 3 %

Tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

Vertailukelpoiset tunnusluvut

H1/2025 H1/2024 Muutos, % Liikevaihto, milj. euroa 104,5 85,1 23 % Liikevoitto, milj. euroa 74,3 60,0 24 % Liikevoittoprosentti, % 71,2 70,5 1 % Katsauskauden tulos, milj. euroa 49,8 38,3 30 % Oman pääoman tuotto, % 4,4 3,5 26 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,8 4,2 15 %

Virallisten, IFRS:n mukaisesti laskettujen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään tunnuslukuja, jotka on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia. Luvut ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Luvut on laskettu seuraavalla kaavalla (milj. euroa):

Liikevoitto, virallinen 84,4 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos tuloslaskelmassa (+5,6) -5,6 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten käyvän arvon muutos (+4,5) -4,5 = Operatiivinen liikevoitto, vertailukelpoinen 74,3 Katsauskauden tulos, virallinen 57,7 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos tuloslaskelmassa (+5,6) -5,6 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten käyvän arvon muutos (+4,5) -4,5 - Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos (-0,5) +0,5 - Verojen osuus yllä mainituista eristä (-1,8) +1,8 = Katsauskauden tulos, vertailukelpoinen 49,8





Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:

Uusi strategiakausi hyvässä vauhdissa

Tornator aloitti uuden strategiakauden vahvoista lähtökohdista. Haluamme rakentaa tulevan menestyksen syventämällä aiemmin hyväksi todettuja kumppanuuksiin ja kestävään kasvuun liittyviä teemoja. Päivitetty kasvustrategiamme nojaa kolmeen kulmakiveen: laatu, lisäarvo ja luonto. Strategian ytimessä on hyvinvoiva ihminen, koska kaiken tekemisen ja onnistumisten takana on motivoitunut henkilöstö ja vastuullisesti toimiva kumppaniverkosto.

Geopolitiikan ja maailman talouden myllerryksessä strategisen kumppanuuden merkitys ydinliiketoiminnassa korostuu. Yhteistyö pääasiakas Stora Enson kanssa on ollut jo pitkään tiivistä ja monipuolista. Kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus näkyivät 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvinä tuloksina niin puukaupassa kuin metsäpalveluliiketoiminnassakin. Puun markkinahintojen nousu jatkui Suomessa kovan kysynnän siivittämänä, ja Tornator saavutti ensimmäistä kertaa yli 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa tammi-kesäkuun aikana (6kk). Uusiutuvan ja kestävästi tuotetun puuraaka-aineen kysyntänäkymät ovat positiiviset jatkossakin. Metsäpalveluliiketoiminnassa taimitoimittajan järjestelmämuutokset aiheuttivat viivettä istutusten toteutuksiin, mutta kovalla työllä organisaatio sai selätettyä haasteet ja kasvatettua liikevaihtoa. Jatkoimme metsien ostoa, ja Suomessa yhtiön metsäpinta-ala kasvoi lähes 12 000 hehtaarilla.

Tuuli- ja aurinkovoiman osalta markkina vaikuttaa olevan odottavassa asennossa; yhtäältä epävarmuutta aiheuttavat lakimuutokset, ja toisaalta energian käyttötarpeen suuruus pohdituttaa, kun teollisen mittakaavan investoinnit etenevät verkkaisesti. Tornator sai kuitenkin keväällä edelleen useita yhteydenottoja maanvuokrasopimusten tekemiseksi uusiutuvan energian, akkuvarastojen ja datakeskusten tarpeisiin. Aika näyttää, mihin suuntaan kehitys johtaa ja millaisia lisäarvomahdollisuuksia suurelle maanomistajalle syntyy.

Tornatorin valitsema tie omien ilmasto- ja biodiversiteettiohjelmien laatimisessa ja toteuttamisessa on ollut oikea ratkaisu terveiden, hyvin kasvavien metsien turvaamiseksi. Pitkäjänteiseen, yli sukupolvien ulottuvaan metsätalouteen politiikan tempoilu sopii erityisen huonosti. Vuonna 2025 Euroopan komissio on jatkanut aktiivista otetta metsäsektoria koskevassa sääntelyssä. Vaikka EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, metsätalouteen vaikutetaan erityisesti ilmasto-, ympäristö- ja biodiversiteettitavoitteiden kautta. Metsiä koskevan lainsäädännön osalta polarisoitunut keskustelu näyttää jatkuvan, eikä kukaan pysty varmuudella sanomaan, millaista EU-tason tai kotimaista regulaatiota näemme tulevina vuosina.

Urakointiketjun laatua kehitetään systemaattisesti

Sosiaalisen vastuullisuuden kannalta on tärkeää huolehtia koko arvoketjun työoloista. Tästä syystä urakointiketjun kehittäminen entistä vastuullisemmaksi on yksi tärkeimmistä painopistealueistamme. Tilaajan on otettava kokonaisvastuu käytettävän resurssin kestävästä kohtelusta, oli sitten kyseessä kotimainen tai ulkomainen työvoima. Perehdytämme ja autamme urakoitsijoita täyttämään työnantajavelvoitteensa, ja olemme muun muassa laatineet monikieliset metsänhoito- ja työturvallisuusohjeet sekä verkkokurssit palvelemaan ulkomaista työvoimaa. Toimeksiantajana valvomme toimitusketjua aktiivisesti, ja laiminlyönteihin puututaan. Aloitimme keväällä koko työkauden jatkuvan urakoinnin tehovalvonnan, jonka tuloksista kerromme tarkemmin loppusyksystä.





Luontoarvoja otetaan huomioon sekä arjessa että erityisohjelmilla

Tammikuussa 2025 allekirjoitettu yhteistyösopimus WWF Suomen kanssa osoittaa, että Tornator on sitoutunut kehittämään metsätalouden ympäristökestävyyttä. Kolmivuotinen pääyhteistyökumppanuus WWF:n kanssa pitää sisällään Suomen oloissa ainutlaatuisen hankkeen metsätalouden vesistövaikutusten parantamiseksi valuma-aluetasolla. Pitkän aikavälin kehitystyön ohella saimme myös paljon konkreettisia tuloksia aikaiseksi luonnon monimuotoisuusohjelmassamme, jonka vuosiraportit ovat luettavissa verkkosivuillamme. Julkistimme lisäksi aikomuksemme hakea omaa PEFC sertifikaattia ryhmäsertifikaatin tilalle. Voimme parhaiten kehittää toimintaamme sekä urakoinnin laatua suoraan auditoijan kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Oma sertifikaatti tulee lisäämään PEFC-sertifiointiin liittyvän sisäisen ja ulkoisen auditoinnin määrää vuosittain.

Vahvat suhteet rahoitusmarkkinoille

Kasvun rahoittamisen varmistamiseksi Tornator on luonut ja ylläpitänyt hyviä ja monipuolisia suhteita rahoittajiin. Yhtiö on huolehtinut ajantasaisen tiedon ja näkemysten välittämisestä sekä luottopankeille että velkapääomasijoittajille. Yhtiö varautuu merkittäviin lainojen uudelleenrahoituksiin hyvissä ajoin, mikä pienentää eräpäivien ajankohtaan liittyvää markkinariskiä. Loppuvuoden aikana julkistetaan vuonna 2026 erääntyvien lainojen uudelleenrahoitus. Korkosuojien ansiosta markkinakorkojen muutokset eivät vaikuta täysimääräisesti yhtiön lainakorkoihin.

Uusi visio 2035: ”miljoona hehtaaria”

Tornator tavoittelee tulevan vuosikymmenen aikana kasvuinvestointeja, joiden ansiosta vuonna 2035 yhtiö omistaa ja hoitaa miljoonaa hehtaaria metsiä. Tämä tarkoittaa noin 25 prosentin kasvua pinta-alassa nykyisestä. Liikevaihdon oletamme kaksinkertaistuvan yli 400 miljoonaan euroon. Pääpaino kasvussa on Suomessa ja puukaupassa, mutta uskomme saavuttavamme myös muita arvonluontimahdollisuuksia, muun muassa metsänhoitopalvelun ja kiinteistön jalostuksen ympärillä. Visio sisältää selkeän tahtotilan kasvaville osingoille, toiminnan kokonaiskestävyydelle ja lainojen luottoluokituksen ylläpitämiselle investment grade -tasolla. Tornatorin visio tarkoittaa kasvavia työmahdollisuuksia ja verotuloja taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppailevassa Itä-Suomessa. Yhtiön metsillä on jatkossakin suuri merkitys uusiutuvan raaka-aineen lähteenä ja Suomen huoltovarmuuden yhtenä tukipilarina. Uudet metsätilat pääsevät myös kaksoissertifioinnin piiriin, ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeille toimenpiteille, kuten soiden ennallistamiselle ja kulotuksille, syntyy entistä enemmän mahdollisuuksia ammattimaisissa käsissä.

Tornator on Euroopassa yksi harvoista yhtiöistä, jolla on kyky hankkia ja hoitaa kestävästi tämän suuruusluokan metsäomaisuutta. Saman katon alta löytyvät kyvykkyydet metsävarojen analysointiin, metsäkiinteistöjen ostoon ja rahoitukseen, metsätalouden suunnittelu- ja hoitotöihin, puukauppaan ja metsänhoitopalveluihin, ympäristöasioihin ja korkean tason digitaaliseen kehitykseen sekä laadukkaat tukitoiminnot. Vision toteutuminen edellyttää merkittävää panostusta järjestelmäkehitykseen ja tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämistä. Operatiivisen tehokkuuden rinnalla suureen rooliin nousee hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen. Uskomme vahvasti, että Tornatorilla on kaikki eväät edetä kohti uutta visiota ja samalla toteuttaa missiotaan eli tuottaa kestävää hyvinvointia metsästä.

Ukrainan sodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja sen aiheuttamalla yleisellä taloudellisella epävarmuudella ei ole ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Tornatorin liikevaihto ja liikevoitto olivat katsauskaudella historiallisen korkealla tasolla. Myös liiketoiminnan rahavirta oli hyvällä tasolla. Yhtiön luottotappioiden määrä ei ole lisääntynyt, rahoitusriskit kasvaneet tai omaisuuserien arvo laskenut. Tornatorin käyttämät urakoitsijat ovat löytäneet korvaavaa työvoimaa ukrainalaisten kausityöläisten tilalle, joten metsien hoitotoimenpiteet eivät ole vaarantuneet. Olemme mahdollistaneet avustuskuljetuksia Venäjän hyökkäyssodasta kärsiville ukrainalaisille Romanian tytäryhtiömme kautta, ja tätä tukea jatkamme niin kauan kuin on tarpeen.

Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta

Puun luovutus toteutui hyvin ollen noin 1,6 milj. kuutiometriä (1,5) ja 95,5 milj. euroa (76,7). Metsäteollisuuden investoinnit uuteen tuotantokapasiteettiin, energiasektorin raaka-ainetarve ja tuontipuun vähentyminen markkinoilta nostivat uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää ja hintaa. Hyvän asiakasyhteistyön ansiosta puun korjuu sujui mainiosti, ja metsäpalveluliiketoiminta jatkoi kasvu-uralla.

Metsäpalveluiden liikevaihto nousi 8,1 miljoonaan euroon (6,6). Kiinteistömyynneistä kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 0,9 miljoonaa euroa (1,9). Muut tuotot olivat 4,2 miljoonaa euroa (3,3).

Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutosten tulosvaikutus oli -0,5 milj. euroa (+1,1) vuoden alusta. Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä 29,0 milj. euroa positiivinen (31.12.2024: +29,5). Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 3.664,3 milj. euroa (31.12.2024: 3.594,9).

Toimintaympäristö

Kesäkuun 2025 suhdannekatsauksissa Luonnonvarakeskus (Luke) ja Pellervon taloustutkimus (PTT) arvioivat metsäsektorin tilanteen paranevan maltillisesti. Vaikka maailmantalouden kasvu on hidasta, inflaation taittuminen ja korkojen lasku tukevat kysynnän elpymistä. Metsäteollisuuden näkymät ovat varovaisen positiiviset, mutta suurta kasvuloikkaa ei odoteta. Ennusteen mukaan kotimaan puumarkkinoilla kilpailu raakapuusta jatkuu kireänä, mikä pitää puun hinnat pitkän aikavälin keskiarvojen yläpuolella.

Teollisuuspuuta hakattiin Suomessa tammi-kesäkuussa noin 31,5 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli hieman korkeampi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2024 (29,4 milj.m3).

Venäjän tuontipuun poistuminen markkinoilta on näkynyt selvästi puun hintakehityksessä, ja puun markkinahinnat ovat jatkaneet kohoamista edelleen. Tammi-kesäkuun keskiarvohinnoissa tukkipuun hinta on ollut keskimäärin vajaa 10 % edellisvuotta korkeampi ja kuitupuun hinta reilu 10 % edellisvuotta korkeampi.

Vapaa-ajan tonttien kysyntä oli vaatimatonta. Metsätilojen osalta tarjonta oli edelleen kysyntää pienempää, mutta hintatason kohoaminen oli maltillista.

Virossa puun hintataso laski hieman vertailuvuoden tasosta. Metsätilamarkkinalla hintataso oli edelleen korkea.

Romaniassa puun hintataso oli vertailuvuoden tasolla. Metsätilamarkkina oli hiljainen.

Rahoitus



Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 42,0 milj. euroa (34,8).

Konsernin nettorahoituskulut tammi - kesäkuun aikana olivat -13,3 miljoonaa euroa (-11,9). Tornatorin korolliset velat olivat 1.043,6 miljoonaa euroa (31.12.2024: 1.008,3), joista pitkäaikaisia velkoja oli 897,7 miljoonaa euroa (31.12.2024: 946,8) ja lyhytaikaisia velkoja 145,9 miljoonaa euroa (31.12.2024: 61,6).

Katsauskaudella yhtiön investointien nettorahavirtavaikutus oli -60,9 miljoonaa euroa (-21,3). Rahoituksen rahavirta oli -35,3 miljoonaa euroa (-28,2). Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30.6.2025 olivat 14,0 miljoonaa euroa (31.12.2024: 86,6). Yhtiön pankkitilillä on 10 miljoonan euron pankkitililimiitti, minkä lisäksi yhtiöllä on 200 milj. euron komittoitu valmiusluottolimiitti, joka on raportointipäivänä kokonaan nostettavissa. Tornatorin 300 milj. euron yritystodistusohjelmasta on raportointipäivänä käytössä 97 milj. euroa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tornator arvioi kassavirtansa ja velanhoitokykynsä säilyvän vakaana ja vahvana loppuvuonna.

Vuotuinen metsän käyvän arvon päivitys toteutetaan viimeisellä vuosineljänneksellä.

Metsäteollisuuden tuloskehityksen ja puun kysynnän odotetaan jatkuvan positiivisena. Puun markkinahintojen oletetaan säilyvän nykyisellä tasolla ainakin lyhyellä aikavälillä. Yhtiön omissa metsissä metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Tämän lisäksi Tornator toteuttaa metsänhoitotöitä maan laajuisesti Stora Enson metsäpalveluasiakkaille. Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Pitkällä aikavälillä globaalien megatrendien, kuten ilmastonmuutos ja väestön kasvu, odotetaan edelleen vahvistavan kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää. Puun kysyntään ja hakkuisiin voi kuitenkin kohdistua tilapäisesti paineita, mikäli esimerkiksi kansainvälisen politiikan jännitteet eskaloituvat. Maailmantalouden odotuksia heikompi kehittyminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.





Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2025 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 14,0 euroa osakkeelta, yhteensä 70 miljoonaa euroa. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Varajäsen Hanna Kaskela Sampsa Ratia Tuomas Virtala Erkko Ryynänen Pauli Torikka Jari Suvanto Esko Torsti Pekka Ahlajärvi

Hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus valitsi 6.3.2025 keskuudestaan puheenjohtajaksi Esko Torstin ja varapuheenjohtajaksi Hanna Kaskelan. Hallituksen alaiseen palkitsemiskomiteaan valittiin jäseneksi edellisten lisäksi Tuomas Virtala. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Kaskela, jäseniksi Esko Torsti sekä Tuomas Virtala ja varajäseneksi Pauli Torikka.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia.

Osakkeenomistajat 30.6.2025

Stora Enso Oyj 41,00 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 16,41 % OP Henkivakuutus Oy 6,25 % OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 % OP-Eläkesäätiö 2,08 % Veritas Eläkevakuutus 2,50 % Pohjola Vakuutus Oy 1,04 % Finnairin Eläkesäätiö 0,99 % Riffu Oy 0,75 % Danilostock Oy 0,75 % Finnair Oyj 0,10 % Yhteensä 100,00 %

Liitteet: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025

Puolivuosikatsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi.





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 213 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.





Taulukko-osa – Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2025 1.1.-30.6.2024 1.1.-31.12.2024 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liikevaihto 104 464 85 056 213 014 Liiketoiminnan muut tuotot 4 178 3 269 7 576 Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut 5 556 -498 35 191 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -467 -459 -1 087 Materiaalit ja palvelut -16 658 -14 513 -41 099 Henkilöstökulut -6 119 -5 692 -11 341 Poistot ja arvonalentumiset -1 855 -1 674 -3 419 Liiketoiminnan muut kulut -4 724 -4 684 -8 967 Liikevoitto 84 375 60 805 189 868 Rahoitustuotot 4 774 4 994 12 104 Rahoituskulut -17 641 -18 039 -39 502 Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -455 1 111 -5 982 Rahoituserät (netto) -13 322 -11 934 -33 380 Voitto/tappio ennen veroja 71 052 48 871 156 488 Tuloverot -12 021 -9 019 -23 865 Laskennallisten verojen muutos -1 311 269 -133 Tilikauden tulos 57 720 40 121 132 490 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 57 720 40 121 132 490 Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden tulos 57 720 40 121 132 490 Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)



uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 37 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoero -749 -14 10 Maapohjan uudelleenarvostaminen 4 067 -11 796 12 111 Kauden laaja tulos yhteensä 61 038 28 311 144 647 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 61 038 28 311 144 647





Konsernin lyhennetty tase 1 000 euro 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) VARAT Pitkäaikaiset varat Metsäomaisuus 3 664 299 3 490 743 3 594 905 Biologiset hyödykkeet 3 314 595 3 183 580 3 256 747 Maapohja 349 704 307 163 338 157 Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 614 15 805 17 967 Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 2 169 2 307 2 618 Käyttöoikeusomaisuuserät 1 736 1 606 1 570 Johdannaiset 28 962 36 632 29 475 Muut sijoitukset 111 111 111 Pitkäaikaiset saamiset 19 298 17 679 18 960 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 734 190 3 564 884 3 665 607 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 51 67 64 Myyntisaamiset ja muut saamiset 67 464 48 516 45 410 Rahavarat 14 029 7 368 86 566 Lyhytaikaiset varat yhteensä 81 544 55 951 132 041 VARAT YHTEENSÄ 3 815 734 3 620 835 3 797 647 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 50 000 50 000 50 000 Muu oma pääoma 2 190 950 2 118 577 2 199 912 Oma pääoma yhteensä 2 240 950 2 168 577 2 249 912 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 460 466 455 322 458 191 Rahoitusvelat 897 685 649 432 946 750 Vuokravastuuvelat 1 584 1 399 1 409 Muut pitkäaikaiset velat 77 148 77 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 359 813 1 106 301 1 406 427 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 145 901 305 484 61 597 Ostovelat ja muut velat 57 382 28 672 61 431 Tuloverovelka 1 813 611 5 052 Vuokravastuuvelat 279 320 280 Varaukset 9 598 10 871 12 949 Lyhytaikaiset velat yhteensä 214 971 345 958 141 308 Velat yhteensä 1 574 784 1 452 258 1 547 735 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 815 734 3 620 835 3 797 647

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-ero Uudelleenarvostus-rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 50 000 29 995 -11 003 166 447 2 014 473 2 249 912 Laaja tulos Tilikauden tulos 57 720 57 720 Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) Maapohjan uudelleenarvostaminen 4 067 4 067 Muuntoero -749 -749 Kauden laaja tulos -749 4 067 57 720 61 038 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -70 000 -70 000 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -70 000 -70 000 Oma pääoma 30.6.2025 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -11 752 170 514 2 002 193 2 240 950 Oma pääoma 1.1.2024 50 000 29 995 -11 012 154 336 1 951 946 2 175 265 Laaja tulos Tilikauden tulos 40 121 40 121 Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) Maapohjan uudelleenarvostaminen -11 796 -11 796 Muuntoero -14 -14 Kauden laaja tulos -14 -11 796 40 121 28 311 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -35 000 -35 000 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -35 000 -35 000 Oma pääoma 30.6.2024 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -11 026 142 541 1 957 067 2 168 577 Oma pääoma 1.1.2024 50 000 29 995 -11 012 154 336 1 951 946 2 175 265 Laaja tulos Tilikauden tulos 132 490 132 490 Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) Maapohjan uudelleenarvostaminen 12 111 12 111 Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuus-



erän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 37 37 Muuntoero 10 10 Kauden laaja tulos 10 12 111 132 527 144 647 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -70 000 -70 000 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -70 000 -70 000 Oma pääoma 31.12.2024 50 000 29 995 -11 003 166 447 2 014 473 2 249 912

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2025 1.1.-30.6.2024 1.1.-31.12.2024 Liiketoiminnan rahavirta Metsätalousliiketoiminnasta saadut maksut 79 034 65 539 210 599 Maan myynnistä saadut maksut 1 684 1 859 11 743 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 3 603 4 080 6 458 Maksut liiketoiminnan kuluista -42 302 -36 641 -58 474 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 42 019 34 836 170 325 Maksetut korot korollisista veloista -4 310 -11 902 -32 565 Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -3 447 -1 223 -7 088 Saadut korot liiketoiminnasta 2 559 1 698 5 286 Saadut korot johdannaisista 2 131 3 251 6 333 Maksetut välittömät verot -15 253 -10 237 -20 642 Liiketoiminnan rahavirta 23 698 16 423 121 650 Investointien rahavirta Investoinnit metsäomaisuuteen, biologiset -53 318 -45 312 -83 312 hyödykkeet Investoinnit metsäomaisuuteen, maapohja -6 590 -5 600 -10 297 Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin -948 -964 -5 010 hyödykkeisiin Luovutustulot rahamarkkinasijoituksista 30 567 30 567 Investointien rahavirta -60 857 -21 310 -68 052 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 300 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -200 000 Lyhytaikaisten lainojen nostot 34 836 6 933 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -37 174 Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -160 -178 -359 Maksetut osingot -70 000 -35 000 -70 000 Rahoituksen rahavirta -35 324 -28 244 -7 533 Rahavarojen muutos -72 482 -33 132 46 065 Rahavarat kauden alussa 86 566 40 500 40 500 Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -55 -1 1 Rahavarat kauden lopussa 14 029 7 368 86 566

Liite