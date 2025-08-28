LEHDISTÖTIEDOTE 28.8.2025 klo 12

Honkarakenteen ensimmäinen Multistorey -konseptin mukainen hirsikerrostalokohde tulee ennakkomarkkinointiin – ratkaisu terveelliseen ja kestävään asumiseen

Hongan ensimmäinen hirsikerrostalo nousee Paraisille, jonne suunnitellaan uutta, modernia ja ekologista hirsikerrostalokokonaisuutta aivan kaupungin keskustaan. Ensimmäinen vaihe käsittää kaksi kerrostaloa, ja myös viereiselle tontille on suunnitteluvaraus kahdelle vastaavanlaiselle rakennukselle. Hirsiasuntojen kasvavaan kysyntään vastataan myös tulevilla hankkeilla.





Asumisen terveellisyys ja kestävyys herättävät kuluttajissa jatkuvasti enemmän kiinnostusta. Honkarakenteen kehittämän, painumattomaan hirteen perustuvan Honka MultiStorey -konseptin avulla hirsirakenteiden tuomat useat edut ovat mahdollisia nyt myös kerrostaloasumisessa.

Honkarakenteen myyntijohtaja Tero Pylkkänen näkee, että kaupunkiympäristössä – kuten Paraisilla – hirsi yhdistää modernin arkkitehtuurin, luonnonmukaisuuden ja teknisen toimivuuden.

– Hirsi ei ole vain rakennusmateriaali, vaan ratkaisu terveelliseen ja kestävään asumiseen. Se tarjoaa puhtaan sisäilman, luonnonmateriaalien tuomaa asumismukavuutta ja hiljaisuutta – asioita, joita asukkaat arvostavat yhä enemmän. Haluamme tuoda nämä hyödyt kaikkien saataville, asumismuodosta riippumatta. Tämä hanke osoittaa, miten massiivipuu vastaa myös kaupunkiasumisen vaatimuksiin, Pylkkänen summaa.

Korkealle hirsirakentamiselle on kysyntää

Halu hyödyntää hirttä yhä suuremmissa kohteissa on kasvanut, ja tähän kysyntään Honka vastaa tulevilla hankkeillaan. Seuraavat kerrostalohankkeet lähtevät ennakkomarkkinointiin jo loppuvuoden aikana.

– Hirsi on haluttu materiaali, sillä joka neljäs omakotitalo on hirsitalo. Asuntorakentamisessa hirttä käytetään kuitenkin vielä hyvin vähän. Meillä on erinomainen, tutkimustyön tuloksena syntynyt tuote, jonka avulla olemme tehneet jo kymmeniä päiväkoteja ja kouluja. Tällä vastaamme kysyntään myös kerrostalorakentamisessa, toteaa Pylkkänen.

Hirsikerrostalot sopivat niin isojen kuin pienten kaupunkien tarpeisiin. Paraisten hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kaksi hirsikerrostaloa, joihin on suunnitteilla yhteensä noin 20 asuntoa. Hankkeen toteuttajana toimii Turun Teollisuuden Rakentajat Oy ja yhteistyökumppanina Honkarakenne Oyj. Hongan vuosikymmenten kokemus, systemaattinen tuotekehitystyö ja hirren tutkitut ominaisuudet loivat vankan pohjan yhteistyölle.

– Pitkän pohdinnan tuloksena hirsi osoittautui parhaaksi ratkaisuksi kyseiselle tontille. Viranomaiset puolisivat asiaa vahvasti, nähden hirren ennen kaikkea kaupunkikuvaan sopivana, sitä elävöittävänä ja kaiken kaikkiaan parantavana ratkaisuna. Uskomme vahvasti kuluttajapuolen jakavan saman näkemyksen, kertoo Turun Teollisuuden Rakentajat Oy:n kaupallinen johtaja Olli Saha.

Monipuolisen asuntojakauman ja keskeisen sijaintinsa ansiosta kohde sopii niin ikääntyville kuin lapsiperheillekin. Paikallisten lisäksi kohteen uskotaan kiinnostavan myös pääkaupunkiseudulla asuvia vapaa-ajan asunnon ostajia – aivan kuten Hangossa ja Naantalissakin.

Kohteen suunnittelusta vastaa arkkitehti Matti Haapajärvi Arkkitehtitoimisto JMH Oy:stä ja sisustuskonsepteista sisustussuunnittelija Niina Ahonen Stailia Design Oy:stä.

Ennakkomarkkinointi käynnistyy elokuun lopussa, ja ensimmäisen vaiheen rakennustöiden on tavoitteena alkaa kysynnästä riippuen alkuvuodesta 2026.

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut yli 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2024 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 29 %. www.honka.fi

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:

Tero Pylkkänen, myyntijohtaja B2B, tero.pylkkanen@honka.com, 044 431 0316

Riikka Vahtervuo, markkinointipäällikkö, riikka.vahtervuo@honka.com, 050 413 2925