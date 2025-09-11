Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 11.9.2025 klo 14.00

Sanoma suunnittelee lehtipainamisen keskittämistä pääkaupunkiseudulle ja Tampereella sijaitsevan painolaitoksensa sulkemista

Sanoma Media Finland suunnittelee uutismedian painotoimintansa keskittämistä pääkaupunkiseudulle Sanomalaan, Suomen suurimpaan lehtipainoon, ja Tampereella sijaitsevan Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista. Suunnitelman taustalla on mediankulutuksen kiihtyvä siirtyminen kohti digitaalisia kanavia. Sanomalehtien painosmäärien laskun seurauksena painamisen yksikkökustannukset ovat kasvaneet. Sanoman tuottamat lehdet voitaisiin jatkossa painaa kustannustehokkaammin yhdessä painolaitoksessa ilman merkittäviä vaikutuksia asiakkaille.

Lopulliset päätökset tehdään muutosneuvotteluiden päättymisen jälkeen Suomen lainsäädännön mukaisesti. Toteutuessaan suunnitelmat vaikuttaisivat arviolta 65 työntekijään.

Mikäli Sanoma Manun sulkeminen toteutuisi, Sanoma kirjaisi n. 30 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Media Finlandin tulokseen. Kuluista n. 27 milj. euroa olisi pääasiassa käyttöoikeusomaisuuseriin liittyviä alaskirjauksia, joilla ei ole kassavaikutusta. Tulevina vuosina mahdollisen sulkemisen tuomat vuotuiset kustannushyödyt tukevat Media Finlandin vakiintunutta jatkuvan tehostamisen toimintatapaa, mikä auttaa hallitsemaan painetun liiketoiminnan laskevan liikevaihdon ja kustannusinflaation vaikutuksia.

Suunnitellulla sulkemisella ei ole vaikutusta Sanoman näkymiin vuodelle 2025 tai sen pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.



