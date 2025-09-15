Sampo Oyj, lehdistötiedote, 15.9.2025 klo 12.20

Sampo julkistaa takaisinostotarjoukset Tier 2 -joukkovelkakirjalainoistaan ja suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden Tier 1 -joukkovelkakirjalainan

Sampo Oyj on julkistanut takaisinostotarjoukset vuosina 2052 ja 2049 erääntyvistä huonomman etuoikeuden (Tier 2) joukkovelkakirjalainoistaan oheisen Tiedotteen ja 15.9.2025 päivätyn takaisinostotarjousasiakirjan (Takaisinostotarjousasiakirja) mukaisesti. Takaisinostotarjousten perusteella ostettavista joukkovelkakirjoista maksettava enimmäismäärä (mukaan lukien kertyneet korot) on rajattu enintään 300 miljoonaan euroon ja sen edellytyksenä on muun muassa suunnitellun uuden, 300 miljoonan euron suuruisen euromääräisen, kiinteäkorkoisen ja eräpäivättömän rajoitetun luokan 1 pääoman (Restricted Tier 1) -joukkovelkakirjalainan onnistunut liikkeeseenlasku.

Takaisinostotarjous ja suunniteltu uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ovat osa Sampo-konsernin tavanomaista pääomanhallintaa Takaisinostotarjousasiakirjassa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Lisätietoja takaisinostotarjouksista saa Takaisinostotarjousasiakirjasta sekä oheisesta pörssitiedotteesta (Tiedote), jonka yhtiö on tänään julkaissut Lontoon pörssin (London Stock Exchange plc) verkkosivustolla.

