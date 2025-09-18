Aspo Oyj Pörssitiedote 18.9.2025 klo 15.00

Aspo julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2024 ja vuoden 2025 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta Leipurin-divestoinnin johdosta

Aspo ilmoitti elokuussa 2025 myyvänsä Leipurin-liiketoiminnan Lantmännenille. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Divestointi aiheuttaa muutoksia Aspon raportointirakenteeseen.

Leipurin liiketoiminta on aiemmin muodostanut yhden Aspo-konsernin raportoitavista segmenteistä. Allekirjoitetun myyntisopimuksen myötä Leipurin liiketoiminta esitetään lopetettuna toimintona vuoden 2025 kolmannesta vuosineljänneksestä lähtien. Aspon jatkuvat toiminnot sisältävät ESL Shippingin, Telkon ja muun toiminnan luvut.

Aspon taloudelliset tiedot vuodelta 2024 ja kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä 2025 on oikaistu vastaamaan uutta raportointirakennetta. Oikaistut vertailuluvut esitetään tähän tiedotteeseen liitetyissä excel- ja PDF-tiedostoissa. Raportointirakenteen muutos ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

