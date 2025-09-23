Sampo Oyj julkistaa 2052 ja 2049 erääntyviä huonomman etuoikeuden joukkovelkakirjalainojaan koskevien takaisinostotarjousten tuloksen

 | Source: Sampo Oyj Sampo Oyj

Sampo Oyj, lehdistötiedote, 23.9.2025 klo 17.45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEILLA TAI HALLINTOALUEILLA, MISSÄÄN YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOSSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ (Yhdysvallat) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Sampo Oyj julkistaa 2052 ja 2049 erääntyviä huonomman etuoikeuden joukkovelkakirjalainojaan koskevien takaisinostotarjousten tuloksen

Sampo julkisti 15.9.2025 takaisinostotarjoukset koskien 2052 ja 2049 erääntyviä huonomman etuoikeuden joukkovelkakirjalainojaan 15.9.2025 päivätyn takaisinostotarjousasiakirjan (Takaisinostotarjousasiakirja) mukaisesti. Edellyttäen, että uusi rahoitusehto (”New Financing Condition”, sellaisena kuin se on määritelty Takaisinostotarjousasiakirjassa) täyttyy (tai siitä luovutaan), Sampo on päättänyt asettaa kokonaisvastikkeen määräksi 295 000 433,56 euroa ja hyväksyy näin ollen ostettavaksi 315 826 000 euron kokonaisnimellisarvosta vuonna 2052 erääntyviä joukkovelkakirjoja, jotka on tarjottu pätevästi takaisinostotarjousten ehtojen mukaisesti oheisessa Tulostiedotteessa tarkemmin selostetulla tavalla. Siten, Sampo ei osta yhtään 2049 erääntyviä joukkovelkakirjoja takaisinostotarjousten nojalla.

Lisätietoja takaisinostotarjousten tuloksista saa oheisesta pörssitiedotteesta (Tulostiedote), jonka yhtiö on julkaissut tänään Lontoon pörssin (London Stock Exchange plc) verkkosivustolla.

Lisätiedot:

Sami Taipalus
Johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

VASTUUNRAJOITUS Tätä lehdistötiedotetta on luettava yhdessä Takaisinostotarjousasiakirjan kanssa. Tämän lehdistötiedotteen perusteella ei tehdä tarjousta tai kehotusta hankkia joukkovelkakirjoja. Tämän lehdistötiedotteen ja Takaisinostotarjousasiakirjan jakelua tietyillä lainkäyttöalueilla voidaan rajoittaa lailla.

Liite


Attachments

Final results announcement, 23 September 2025

Recommended Reading

  • September 23, 2025 01:30 ET | Source: Sampo plc
    Sampo plc’s share buybacks 22 September 2025

    Sampo plc, stock exchange release, 23 September 2025 at 8:30 am EEST Sampo plc’s share buybacks 22 September 2025                                                  On 22 September 2025, Sampo plc...

    Read More
    Sampo plc’s share buybacks 22 September 2025
  • September 22, 2025 01:30 ET | Source: Sampo plc
    Sampo plc’s share buybacks 19 September 2025

    Sampo plc, stock exchange release, 22 September 2025 at 8:30 am EEST Sampo plc’s share buybacks 19 September 2025                                                  On 19 September 2025, Sampo plc...

    Read More
    Sampo plc’s share buybacks 19 September 2025