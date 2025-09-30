KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 30.9.2025 KLO 17.30





Korjaustiedote: Kalmar muuttaa alueellista raportointirakennettaan ja oikaisee maantieteellisiä alueita koskevia tietoja uuden aluerakenteen mukaiseksi





Kalmar korjaa 27.8.2025 klo 13.00 julkistamaansa pörssitiedotetta koskien oikaistuja maantieteellisiä alueita koskevia tietoja uuden aluerakenteen mukaisesti. Liitteenä olevat luvut (PDF ja Excel) sisälsivät virheen liikevaihdon sekä saatujen tilausten osalta, sillä yksi maa oli virheellisesti sisällytetty EMEA-alueeseen APAC-alueen sijaan.





Korjatut oikaistut tiedot ovat esitetty tämän tiedotteen liitteenä olevissa erillisissä PDF- ja Excel-tiedostoissa ja tiedote on kokonaisuudessaan alla.





***





Osana Kalmarin kasvustrategiaa ja Driving Excellence -aloitteen mukaisesti Kalmar on päättänyt muuttaa alueellista raportointirakennettaan ja oikaista maantieteellisiä alueita koskevia tietoja uuden aluerakenteen mukaiseksi 1.10.2025 alkaen. Uudet raportoitavat maantieteelliset alueet ovat APAC (Aasian ja Tyynenmeren alue), EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja Amerikka.





Kalmar on tarkastellut toimintamalliaan. Tämä tarkastelu on keskittynyt Kalmarin Sales & Hosting-mallin parantamiseen, asiakasläheisyyden lisäämiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Sales & Hosting-malli määrittää, miten myyntitiimit on jäsennelty, miten asiakassuhteita hoidetaan ja mikä on Kalmarin laite- ja palvelutarjonta kullakin alueella.





Tarkastelun tuloksena alueet on jaettu palvelemaan Kalmarin asiakkaita paremmin, hyödyntämään uusia kasvumahdollisuuksia ja luomaan tehokkaampia organisaatiorakenteita. Aiemmat maantieteelliset alueet ovat olleet Eurooppa, AMEA ja Amerikka. Amerikka raportoidaan jatkossakin kuten aiemmin. Aiemmat maantieteelliset alueet Eurooppa ja AMEA järjestellään kahdeksi uudeksi: EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC (Aasian ja Tyynenmeren alue). Näiden muutosten on suunniteltu astuvan voimaan 1.10.2025. Kalmar julkaisee tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsauksen vanhan rakenteen mukaisesti.





Kalmar julkaisee nyt oikaistut tiedot liikevaihdosta, saaduista tilauksista ja työntekijöiden määrästä uusien maantieteellisten alueiden mukaan vuosilta 2024–2025. Oikaistut luvut esitetään tähän tiedotteeseen liitetyissä erillisissä Excel- ja PDF-tiedostoissa. Tällä oikaisulla ei ole vaikutusta Kalmarin kokonaislukuihin. Oikaistu informaatio on tilintarkastamaton.





