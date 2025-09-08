eQ Oyj:n hallitus on päättänyt vuodelta 2024 maksettavan osingon toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän

eQ Oyj pörssitiedote

8.9.2025, klo 20:00

eQ Oyj:n hallitus on 8.9.2025 päättänyt vuodelta 2024 maksettavan osingon toisen erän täsmäytys- ja maksupäivän varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti. Osingon toinen erä on suuruudeltaan 0,33 euroa osakkeelta. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 14.10.2025.

eQ Oyj:n 25.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,66 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä, 0,33 euroa osakkeelta, maksettiin 3.4.2025. Osingon toinen erä, 0,33 euroa osakkeelta, päätettiin maksaa lokakuussa 2025.

eQ Oyj

Lisätietoja: Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.