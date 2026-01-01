חדשות למשקיעים ב-CRMT: אם סבלתם הפסדים בחברת America’s Car-Mart, Inc. (נאסד"ק: CRMT), אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רוזן עורכי דין בנוגע לזכויותיכם.

ניו יורק, Jan. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, ממשיך לחקור תביעות אפשריות בנוגע לניירות ערך מטעם בעלי המניות שלAmerica’s Car-Mart, Inc. (נאסד"ק: CRMT) שנבעו מהטענות כי ייתכן ש- America’s Car-Mart פרסמה מידע עסקי מטעה באופן מהותי לציבור המשקיעים.

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של America’s Car-Mart , ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא תשלום עמלות או עלויות מכיסכם במסגרת הסדר עמלות. משרד רוזן עורכי דין מכין תביעה ייצוגית בדרישה להחזר הפסדי משקיעים.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית הפוטנציאלית נגד חברת America’s Car-Mart או למידע נוסף, היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=46025, או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com .

במה מדובר: ב-4 בספטמבר 2025, במהלך שעות המסחר, פרסם Benzinga מאמר שכותרתו "מניית Car-Mart האמריקאית צונחת לאחר ירידה בנפח המכירות ועלייה בפיגורים". במאמר נקבע כי מניית America's Car-Mart, Inc נסחרה "במחיר נמוך יותר לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון. החברה דיווחה על הפסד של 69 סנט למניה ברבעון הראשון, בהשוואה להפסד נקי של 15 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד".

בעקבות חדשות אלו, מניית America's Car-Mart ירדה ב-18.2% ב-4 בספטמבר 2025.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. רבים ממשרדים אלה אינם מטפלים בפועל בתביעות ייצוגיות בניירות ערך. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג, באותה תקופה, את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

