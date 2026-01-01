DIVEVOLK SeaLink erreicht Finalrunde des Boot Dive Innovation Award 2026 – Öffentliche Abstimmung eröffnet

DÜSSELDORF, Deutschland, Jan. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der SeaLink Unterwasser-Smartphone-Datensender von DIVEVOLK wurde offiziell als Finalist für den 2026 Boot Dive Award in der Kategorie Innovation nominiert. Diese Anerkennung unterstreicht die anhaltende Innovationskraft von DIVEVOLK im Bereich der Unterwassertechnologie nach dem Gewinn des Innovation Award 2024 auf der boot Düsseldorf.





Die SeaLink-Innovation: Überbrückung der Unterwasser-Datenlücke

SeaLink wurde entwickelt, um die Herausforderungen bei der Signalübertragung zwischen Unterwassergeräten und Smartphones zu lösen, und ermöglicht eine kabelgebundene Kommunikation in Tiefen von bis zu 30 Metern. Bei herkömmlichen Tauchbetrieben sind für die Datenerfassung unter Wasser und die Echtzeitsynchronisation oft teure professionelle Kabel oder geschlossene Systeme erforderlich. SeaLink verwendet einen schwimmenden Zentralprozessor an der Wasseroberfläche, um Mobilfunknetze zu empfangen und die Signale an ein Smartphone im wasserdichten SeaTouch-Gehäuse weiterzuleiten, sodass Nutzer Zugriff auf Live-Streaming, Videoanrufe und Echtzeit-Datenübertragungen haben. Besuchen Sie die SeaLink Produktübersicht.





Die Nominierung von DIVEVOLK basiert auf drei wesentlichen technologischen Fortschritten:

Effiziente drahtlose Datenintegration: Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung unter Wasser ohne Beeinträchtigung der Gehäuseintegrität.

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung unter Wasser ohne Beeinträchtigung der Gehäuseintegrität. Verbesserte Betriebssicherheit: Smartphones dienen als Echtzeit-Überwachungs- und Visualisierungstools für Taucher.

Smartphones dienen als Echtzeit-Überwachungs- und Visualisierungstools für Taucher. Vielseitigkeit im Einsatz: Entwickelt für wissenschaftliche Forschung, kommerzielle Inspektionen und Unterwasserfotografie.





SeaLink wird bereits für Unterwasserkommunikation, Live-Streaming, Rettungsaktionen, Tauchausbildung und Echtzeit-Unterstützung bei technischen und Wartungsaufgaben eingesetzt.

Globale öffentliche Abstimmung und Anerkennung von Partnerschaften

Der Boot Dive Award ist nun in die entscheidende Phase der öffentlichen Abstimmung eingetreten und lädt die globale Tauchgemeinschaft ein, die Zukunft der Branche mitzugestalten. Neben der Nominierung von DIVEVOLK in der Kategorie „Innovation“ wurde auch sein strategischer Partner Aquatil in der Kategorie Climate nominiert.





Aquatil ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich auf Unterwasserbildung und Umweltforschung konzentriert, mit Initiativen, die sich auf die Überwachung von Ökosystemen und den Schutz der biologischen Vielfalt konzentrieren. Die Nominierung spiegelt die entscheidende Rolle wider, die Technologie und Bildung im Meeresschutz spielen.

So funktioniert die Abstimmung

Die öffentliche Abstimmung ist nun auf der offiziellen Website der boot Düsseldorf eröffnet. Unterstützer können über das Boot Dive Award 2026 Voting Portal für DIVEVOLK in der Kategorie Innovation und für Aquatil in der Kategorie Climate abstimmen.





Über DIVEVOLK

DIVEVOLK ist führend im Bereich der Unterwasser-Smartphone-Technologie. Mit der bahnbrechenden SeaTouch 4 Max-Serie entwickelt das Unternehmen Hilfsmittel, die die Sicherheit, Kommunikation und den kreativen Ausdruck unter Wasser verbessern.





Medienkontakt:

Lexi

E-Mail-Adresse: Collaboration@divevolk.com

Telefonnummer: +86 (760)86893956

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/12172e44-18d5-43c1-844b-e0881380636e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/702e7b49-5054-429b-9940-8d5f30c8ecdd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87b82800-6517-447b-a0ac-89fd582ddb8e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6db4b16-ba94-4e34-aa5f-05dddbc57a96