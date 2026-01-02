Technip Energies finalise l’acquisition de l’activité Advanced Materials & Catalysts d’Ecovyst

Technip Energies (PARIS : TE) annonce avoir finalisé l’acquisition de l’activité Advanced Materials & Catalysts (AM&C) auprès d’Ecovyst Inc. (NYSE : ECVT), un leader mondial des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés.

Cette opération stratégique renforce le portefeuille de Technip Energies en élargissant ses capacités dans le domaine des catalyseurs avancés. Elle s’inscrit dans la stratégie de croissance disciplinée du segment Technologie, Produits et Services (TPS), en augmentant les revenus récurrents sur les marchés établis tout en accélérant le développement sur des secteurs clés de la transition énergétique : carburants durables, chimie circulaire et captage du carbone, leviers essentiels de création de valeur à long terme.

À la suite de cette transaction, l’activité AM&C continuera d’opérer sous la direction de son équipe dirigeante actuelle, avec le soutien d’équipes dédiées en R&D, production et fonctions commerciales, réparties sur ses trois sites aux États-Unis et en Europe. 330 collaborateurs rejoignent Technip Energies. Le portefeuille comprend Advanced Silicas, fournisseur majeur de matériaux et catalyseurs à base de silice, ainsi que Zeolyst International, coentreprise avec Shell Catalysts & Technologies, spécialisée dans les matériaux et catalyseurs à base de zéolites pour l’hydrocraquage, les carburants durables et le recyclage avancé.

Forte de plus de 40 ans d’expertise, l’activité AM&C devrait contribuer immédiatement aux résultats et au flux de trésorerie de Technip Energies, renforçant ainsi le profil financier du Groupe et ouvrant de nouvelles perspectives de création de valeur.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « La finalisation de cette transaction marque une étape importante dans l’évolution de Technip Energies. Avec Advanced Materials & Catalysts, nous combinons une plateforme différenciante de catalyseurs et de matériaux avancés avec nos technologies de procédés et notre expertise en ingénierie. Cette combinaison nous permet d’offrir à nos clients des solutions intégrées pour améliorer l’efficacité et la fiabilité de leurs actifs ainsi que leur performance en matière d'émissions. La récurrence des revenus, les marges attractives et les relations de long terme d’AM&C avec ses clients s’inscrivent pleinement dans notre stratégie disciplinée d’allocation du capital, visant à générer de la valeur durable et à développer notre segment TPS. Nous sommes heureux d’accueillir les équipes d’Advanced Materials & Catalysts et enthousiastes à l’idée de construire ensemble la prochaine phase de croissance au service de nos clients et parties prenantes. »

Kurt Bitting, Directeur général d’Ecovyst, a déclaré : « En tant que fournisseur de premier plan de technologies pour l'industrie de l’énergie, nous pensons que Technip Energies apporte l'envergure et l'expertise en matière de développement technologique qui permettront d'améliorer encore le développement de produits et la couverture du marché pour l'activité Advanced Materials & Catalysts. Nous tenons à remercier nos collègues d’Advanced Materials & Catalysts pour leur dévouement et leur contribution tout au long de leur carrière chez Ecovyst, et nous leur souhaitons beaucoup de succès au sein de Technip Energies. »

Paul Whittleston, Président d’Advanced Materials & Catalysts, a déclaré : « La finalisation de cette transaction constitue une étape importante pour Advanced Materials & Catalysts. Intégrer Technip Energies nous permet de changer d’échelle, d’accélérer l’innovation et de créer encore plus de valeur pour nos clients, tout en contribuant ensemble à un avenir plus durable. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’ouvrir ce nouveau chapitre au sein de Technip Energies et de construire ensemble la prochaine phase de croissance. »

Evercore est intervenu en tant que conseil financier, Gibson Dunn en tant que conseil juridique, et EY-Parthenon en tant que conseil en comptabilité et fiscalité de Technip Energies dans le cadre de cette transaction.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

