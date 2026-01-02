Cannara atteint #1 en parts de marché au Québec en décembre 2025 et présente une mise à jour sur le lancement de ses produits de vapotage au Québec

MONTRÉAL, Québec, 02 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0) , producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, est heureux d’annoncer le succès préliminaire du lancement de la catégorie des cartouches pour vapoteuses dans la province de Québec. Les données estimées sur les ventes au détail indiquent de multiples positions de leadership dans la catégorie naissante (pour les mois de novembre et décembre 2025), avec une part de 29,7 % de la catégorie en termes de valeur des ventes au détail1.

Le succès du lancement de la catégorie de vapotage a également permis à Cannara de se hisser au premier rang des parts de marché en termes de ventes au détail au Québec pour le mois de décembre 2025, avec une part de 14,7 % des ventes au détail de cannabis dans la province, soit une amélioration de 100 points de base d’un mois à l’autre2.

« Le lancement de la catégorie des cartouches de vapotage dans notre province d’origine, le Québec, a été une occasion précieuse de renforcer notre position en tant que premier producteur de vapotage de qualité au Canada. Avec 5 des 25 UGS approuvées, nous avons réussi à positionner notre entreprise pour le plus grand lancement de catégorie de produits dans l’histoire récente du cannabis au Canada, et je suis encouragé par la forte demande initiale des consommateurs pour nos vapoteuses haut de gamme », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara.

« Notre plateforme hautement avancée et intégrée verticalement a permis la création de produits de qualité supérieure, les meilleurs de leur catégorie, pour la catégorie de vapotage nouvellement lancée au Québec. Nous sommes heureux de constater que le lancement de nos toutes premières cartouches de rosine a été très bien accueilli, aux côtés de nos vapoteuses à base de résine vivante de première qualité, déjà leaders au niveau national. Nous espérons que les consommateurs continueront à adopter cette catégorie », a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara.

Annulation et réémission d’options d’achat actions précédemment attribuées

La Société annonce également que, le 31 décembre 2025, son conseil d’administration a approuvé l’annulation et la réémission de certaines options d’achat d’actions précédemment accordées à certains dirigeants, administrateurs et employés de la Société (les « options concernées ») dans le cadre de l’administration des plans de rémunération en titres de la Société. L’octroi des options concernées avait été initialement annoncé dans des communiqués de presse publiés par la Société le 1er septembre 2025 et le 24 novembre 2025.

La Société a déterminé qu’en raison d’une erreur administrative, l’émission des options concernées a conduit la Société à dépasser les limites autorisées dans le cadre de son plan d’options d’achat actions (le « régime d’options d’achat actions ») et de son plan de rémunération en unités d’action restreintes (le « regime UAR »), qui sont tous deux actuellement des plans renouvelables autorisant l’émission d’un maximum de 10 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les options concernées ont été annulées et seront réémises le 2 janvier 2026, avec des conditions sensiblement identiques, y compris les mêmes prix d’exercice, les calendriers d’acquisition et les dates d’expiration devant rester inchangés et se poursuivre comme si elles avaient été initialement accordées.

Au total, 544 600 options d’achat actions ont été annulées et réémises, dont 515 000 options d’achat actions détenues par des administrateurs et des dirigeants de la Société. Parmi les options annulées et réémises détenues par des initiés de la Société, 500 000 ont un prix d’exercice de 1,44 $ et expirent le 27 août 2035, et 15 000 ont un prix d’exercice de 1,80 $ et expirent le 20 novembre 2032. L’annulation et la réémission ont été effectuées uniquement pour corriger une erreur administrative et n’ont entraîné aucune augmentation nette du nombre d’options d’achat actions en circulation dans le cadre du plan d’options d’achat actions.

Comme indiqué dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 18 décembre 2025 (la « circulaire »), dans le cadre d’un examen des accords de rémunération à base de titres de la Société et de certaines modifications administratives entreprises afin d’aligner le plan d’options d’achat actions sur les pratiques de gouvernance applicables aux principales bourses canadiennes, la Société sollicite l’approbation des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire qui se tiendra le 29 janvier 2026 afin de modifier et de convertir le régime d’options d’achat actions et le régime UAR en régimes a nombre fixe. Les modifications proposées visent à clarifier l’administration et à faciliter le respect continu des limites du régime.

À la suite de la mise en œuvre des modifications proposées, le nombre total d’actions cotées pouvant être émises dans le cadre des deux plans sera fixé à 15 % des actions cotées émises et en circulation de la Société à la date de l’approbation des actionnaires. La Bourse de croissance TSX a donné son approbation conditionnelle au régime d’options d’achat actions amendé et au régime UAR amendé, sous réserve de l’approbation des actionnaires. Des copies des régimes amendés sont jointes à la circulaire.

La circulaire et les documents relatifs à la procuration sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse https://www.cannara.ca/fr/investisseurs/ et sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.



Acquisition accélérée des UAR



De plus, la Société annonce que, le 31 décembre 2025, son conseil d’administration a approuvé l’acquisition accélérée de 15 000 unités d’actions restreintes précédemment attribuées à feu Jack Kay, ancien administrateur et dirigeant de la Société, à compter du 31 décembre 2025, afin de garantir le respect des conditions du régime UAR à la suite de son décès le 8 novembre 2025.

