Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

2.1.2026 klo 16.15

Lassila & Tikanoja Oyj:n taloustiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2026

Lassila & Tikanoja Oyj julkistaa vuonna 2026 seuraavat taloudelliset katsaukset:

Tilinpäätöstiedote 2025, perjantaina 27.2.2026 klo 8.00

Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu, keskiviikkona 6.5.2026 klo 8.00

Puolivuosikatsaus tammi - kesäkuu, torstaina 6.8.2026 klo 8.00

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu, keskiviikkona 28.10.2026 klo 8.00

Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2025 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lt.fi viikolla 15.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 28.4.2026. Kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus erikseen myöhemmin.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hilppa Rautpalo

Johtaja, lakiasiat, henkilöstö ja EHSQ



Lisätietoja:

Hilppa Rautpalo

puh +358 10 636 2810

Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

