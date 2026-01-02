Feiern Sie das neue Jahr in Chengdu und entdecken Sie, wie die Einheimischen in Chengdu leben

CHENGDU, China, Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Herannahen der Neujahrsfeiertage 2026 hat Chengdu – eines der beliebtesten Reiseziele Chinas und die „Heimat der Pandas“ – eine Reihe neuer und vielfältiger Kultur- und Tourismusangebote für Besucher aus aller Welt vorbereitet. Wer sich dafür entscheidet, die Feiertage in Chengdu zu verbringen, wird ein einzigartiges „Neujahrserlebnis“ genießen, das es ihm ermöglicht, „wie ein Einheimischer in Chengdu zu leben“.

Am 31. Dezember 2025 um 18:00 Uhr veranstaltet das Chengdu Municipal People's Government die Silvesterfeier „Chengdu Lights Up for You“ auf der Jiaozi Avenue in der Hi-Tech-Zone von Chengdu. Das Event umfasst unter anderem Licht- und Schattenshows, einen Countdown zum neuen Jahr sowie die Präsentation der Wünsche der Bürger auf den Türmen und schafft so eine „Stadterinnerung“, an der alle teilhaben können.

Über 600 Wünsche von Bürgern werden auf den riesigen Bildschirmen der Tianfu Twin Towers angezeigt. Die beliebte Figur „Nezha“, die während des chinesischen Neujahrsfests im vergangenen Jahr weltweit für Aufsehen sorgte, wird ebenfalls anwesend sein. Das Event wird nicht nur die Wahrzeichen der Stadt beleuchten, sondern auch die Geschichten gewöhnlicher Menschen sichtbar machen und die Herzlichkeit und Zufriedenheit verkörpern, die Chengdu zu einer der „glücklichsten Städte“ Chinas machen.

Neben der Jiaozi Avenue wird auf dem Luzhen Shanding Square in Chengdu die erste architektonische Licht- und Schattenshow zu Silvester im Südwesten Chinas stattfinden. An den Tianfu-Vordächern in der Tianfu New Area in Chengdu wird eine wasserbasierte Feuertopf-Aufführung, die zum immateriellen Kulturerbe gehört, mit einem großen digitalen Sternenlicht-Wasserfall-Countdown auf einer Großleinwand kombiniert, um das neue Jahr zu begrüßen.

Als Metropole, in der Tradition und Moderne nahtlos miteinander verschmelzen, bietet Chengdu zahlreiche neue Konsumerlebnisse, die traditionelle chinesische Kultur integrieren und eine Vielzahl einzigartiger Möglichkeiten bieten, die Feiertage zu begehen.

Das Laternenfest zum immateriellen Kulturerbe wurde offiziell im Chengdu International Intangible Cultural Heritage Park eröffnet. Die Kombination aus „traditionellem Erbe und modernem Licht und Schatten“ verwandelt den fast 100.000 Quadratmeter großen Park in ein brillantes Lichtermeer.

„Die Laternenentwürfe heben die traditionelle chinesische Kultur sowie Elemente der Region Bashu deutlich hervor. Jeden Abend finden außerdem Feuerwerke mit 1.600 Grad Celsius heißem geschmolzenem Eisen und Feuerkessel-Shows statt, die das immaterielle Kulturerbe zum Leben erwecken“, erklärt der Veranstalter. Diese Aktivitäten sollen es den Besuchern ermöglichen, die Kraft des kulturellen Erbes durch spektakuläre Licht- und Schattenspiele zu erleben.

Das Laternenfest der antiken Stadt Dujiangyan Guanxian bietet eine beeindruckende Laternenausstellung, die sich über die gesamte antike Stadt erstreckt. Die größten Laternen erreichen eine Höhe von bis zu 30 Metern und veranschaulichen auf anschauliche Weise die östliche Weisheit, die in Dujiangyan verankert ist. Das Bewässerungsprojekt von Dujiangyan ist das einzige antike Wasserwirtschaftssystem weltweit, das bis heute in Betrieb ist.

Darüber hinaus bietet die Hanfu-Kulturwoche, die Hanfu-Ausstellungen eng mit dem Kulturtourismus verbindet, Aktivitäten wie den Low-Altitude-Tourismusmarkt mit weltweit führenden Luftfahrgeräten und Bildungsinstallationen im Bereich der Low-Altitude-Fertigung. Diese Aktivitäten erfreuen sich insbesondere bei jüngeren Menschen großer Beliebtheit.

Offenheit und Inklusivität sind zentrale Bestandteile des Lebensstils in Chengdu. Zum ersten Mal in China werden in Chengdu im Rahmen der globalen Ausstellung „Golden Threads: The Fashion of Golden Dressing from North Africa to East Asia“ (Goldene Fäden: die Mode der goldenen Kleidung von Nordafrika bis Ostasien) über 200 Kleidungsstücke mit Goldstickereien aus sieben französischen Kulturinstitutionen, die Länder entlang der Route von Nordafrika bis Ostasien repräsentieren, ausgestellt. Das irische Nationaltanzdrama Riverdance und das Neujahrskonzert des Wiener Königlichen Symphonieorchesters haben ebenfalls zum Charme der Stadt beigetragen.

Chengdus Fokus auf Lebensqualität trägt weiterhin dazu bei, den Aufenthalt für internationale Besucher komfortabler zu gestalten. Unter Nutzung der Regelung „240 Stunden visumfreier Transit“ hat Chengdu an neun Standorten Demonstrationsstellen für die „sofortige Rückerstattung“ eingerichtet, darunter am Tianfu International Airport, im Einkaufsviertel Chunxi Road sowie an der Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Die Stadt hat außerdem den Online-Dienst „Code Refund“ eingeführt, der den Rückerstattungsprozess vereinfacht.

Chengdus erster Duty-free-Shop in der Innenstadt, gelegen im Einkaufsviertel Chunxi Road, bietet eine Auswahl internationaler Marken und chinesischer Produkte, darunter Artikel mit Panda-Motiven, Kulturprodukte aus Sanxingdui, Sichuan Baijiu und inländische Elektronikprodukte. Der Shop unterstützt den „Sofortrückerstattungsservice“ für ausreisende Touristen und bietet internationale Zahlungsmethoden an, wodurch das Einkaufserlebnis für Besucher aus aller Welt verbessert wird. Seit Oktober dieses Jahres verfügt Chengdu über 600 Duty-free-Shops, von denen mehr als 170 den „Sofortrückerstattungsservice“ anbieten.

Nach Prognosen der Nationalen Einwanderungsbehörde wird der Chengdu Tianfu International Airport während der Neujahrsfeiertage 2026 voraussichtlich täglich durchschnittlich 19.000 ankommende und abfliegende Passagiere verzeichnen.

Quelle: The Chengdu Municipal People's Government