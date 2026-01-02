Celebra el Año Nuevo en Chengdú y vive «como un habitante más de Chengdú»

CHENGDÚ, China, Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que se acercan las vacaciones de Año Nuevo de 2026, Chengdú, el popular destino turístico de China y «hogar del panda», ha preparado una serie de actividades culturales y turísticas novedosas y variadas para los visitantes de todo el mundo. Aquellos que decidan pasar las vacaciones en Chengdú vivirán una «experiencia de Año Nuevo» única que les permitirá «vivir como un habitante más de Chengdú».

A las 18:00 horas del 31 de diciembre de 2025, el Chengdu Municipal People's Government (Gobierno Popular Municipal de Chengdú) celebrará la fiesta de Nochevieja «Chengdu Lights Up for You» (Chengdú se ilumina para ti) en la avenida Jiaozi, en la zona de alta tecnología de Chengdú. El evento contará con actividades como espectáculos de luces y sombras, una cuenta atrás para el año nuevo y la exhibición de los deseos de los ciudadanos en las torres, creando un «recuerdo de la ciudad» en el que todos pueden participar.

Más de 600 deseos de los ciudadanos se mostrarán en las pantallas gigantes de las Torres Gemelas Tianfu. El querido personaje «Nezha», que se convirtió en una sensación mundial durante el Año Nuevo chino del año pasado, también aparecerá. El evento no solo iluminará los lugares emblemáticos de la ciudad, sino que también dará visibilidad a las historias de la gente común, las cuales plasman la calidez y la felicidad que hacen de Chengdú una de las «ciudades más felices» de China.

Además de la avenida Jiaozi, la plaza Luzhen Shanding de Chengdú acogerá el primer espectáculo arquitectónico de luces y sombras para la víspera de Año Nuevo en el suroeste de China. En Tianfu Eaves, en la Nueva Área de Tianfu (Chengdú), se combinará una actuación de ollas de fuego, patrimonio cultural inmaterial, en la que el agua también es protagonista, con una gran cuenta atrás digital con cascada de estrellas en una gran pantalla para dar la bienvenida al nuevo año.

Como metrópolis donde la tradición y la modernidad se fusionan a la perfección, Chengdú es el hogar de muchas nuevas experiencias de consumo que incorporan la cultura tradicional china, ofreciendo una variedad de formas «únicas» de celebrar la temporada navideña.

El Festival de los Faroles, declarado patrimonio cultural inmaterial, se ha inaugurado oficialmente en el Parque Internacional de Exposiciones del Patrimonio Cultural Inmaterial de Chengdú. La combinación de «patrimonio tradicional + luces y sombras modernas» transforma el parque de casi 100 000 metros cuadrados en un brillante mar de luces.

«Los diseños de los faroles resaltan plenamente la cultura tradicional china y los elementos de la región de Bashu. Cada noche, también habrá espectáculos con fuegos artificiales de hierro fundido a 1600 grados centígrados y espectáculos con ollas de fuego, que darán vida al patrimonio cultural inmaterial», afirmó el organizador del evento. Estas actividades tienen como objetivo permitir a los visitantes experimentar el poder de la herencia cultural a través de espectaculares representaciones de luces y sombras.

El Festival de Faroles de la Antigua Ciudad de Guanxian (Dujiangyan) cuenta con una impresionante exhibición de faroles que se extiende por toda la antigua ciudad, con los faroles más grandes alcanzando hasta 30 metros de altura, lo que ilustra vívidamente la sabiduría oriental arraigada en Dujiangyan. El proyecto de irrigación de Dujiangyan es el único sistema antiguo de conservación del agua del mundo que sigue en uso hoy en día.

Además, la Semana Cultural del Hanfu, que integra profundamente las exhibiciones de Hanfu con el consumo de turismo cultural, ofrece actividades como el mercado turístico de baja altitud con dispositivos aéreos de vanguardia y exposiciones educativas sobre la fabricación de baja altitud. Estas actividades se han vuelto especialmente populares entre el público más joven.

La apertura y la inclusión son fundamentales para el estilo de vida de Chengdú. Por primera vez en China, más de 200 prendas con hilos dorados procedentes de siete instituciones culturales francesas, que representan a países situados a lo largo de la ruta que va desde el norte de África hasta el este de Asia, se expondrán en Chengdú como parte de la exposición mundial Golden Threads: The Fashion of Golden Dressing from North Africa to East Asia («Hilos dorados: la moda de la indumentaria dorada desde el norte de África hasta el este de Asia»). El espectáculo de danza Riverdance, tesoro nacional irlandés, y el concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica Real de Viena también han contribuido al encanto de la ciudad.

El enfoque de Chengdú en la calidad de vida sigue mejorando la comodidad de los turistas que visitan la ciudad. Aprovechando la política de «tránsito sin visado durante 240 horas», Chengdú ha establecido puntos de demostración de «reembolso instantáneo» en nueve lugares, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Chengdú-Tianfu, la zona comercial de Chunxi Road y la Base de Investigación de Cría del Panda Gigante de Chengdú. La ciudad también ha puesto en marcha el servicio online «Code Refund», que facilita el proceso de reembolso.

La primera tienda libre de impuestos del centro de Chengdú, situada en la zona comercial de Chunxi Road, ofrece una selección de marcas internacionales y productos nacionales chinos, entre los que se incluyen artículos con temática de pandas, productos culturales de Sanxingdui, Sichuan Baijiu y productos electrónicos nacionales. La tienda ofrece el servicio de «reembolso instantáneo» para los turistas que se marchan y acepta métodos de pago internacionales, lo que mejora la experiencia de compra de los visitantes de todo el mundo. En octubre de este año, Chengdú contaba con 600 tiendas libres de impuestos, de las cuales más de 170 ofrecían el servicio de «reembolso instantáneo».

Según las previsiones de la National Immigration Administration, durante las vacaciones de Año Nuevo de 2026, se espera que el Aeropuerto Internacional de Chengdú-Tianfu reciba una media diaria de 19 000 pasajeros entrantes y salientes.

Fuente: Chengdu Municipal People's Government