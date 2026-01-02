Célébrez le Nouvel An à Chengdu et vivez « comme un habitant de Chengdu »

CHENGDU, Chine, 02 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que se profilent les fêtes du Nouvel An 2026, Chengdu, destination touristique très prisée en Chine et « berceau des pandas », propose une multitude d’activités culturelles et touristiques originales et variées pour les visiteurs du monde entier. Celles et ceux qui choisissent de passer leurs vacances à Chengdu vivront une « expérience du Nouvel An » inédite qui leur permettra de « vivre comme un habitant de Chengdu ».

Un contenu média annexé au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Le 31 décembre 2025 à 18 h, le Chengdu Municipal People’s Government (gouvernement populaire municipal de Chengdu) organise la célébration du réveillon du Nouvel An « Chengdu Lights Up for You » (Chengdu s’illumine pour vous) sur l’avenue Jiaozi, dans la zone high-tech de Chengdu. L’événement propose des activités telles que des spectacles d’ombres et de lumières, un compte à rebours pour la nouvelle année et l’affichage des vœux des citoyens sur les tours afin de créer une « mémoire de la ville » à laquelle chacun et chacune peut participer.

Plus de 600 vœux de citoyens apparaîtront sur les écrans géants des tours jumelles Tianfu. Sensation internationale lors du Nouvel An chinois l’année dernière, le personnage bien-aimé « Nezha » fera également une apparition. Cet événement illuminera non seulement les monuments emblématiques de la ville, mais mettra également en lumière les histoires de citoyens ordinaires, incarnant la chaleur et le bonheur qui font de Chengdu l’une des « villes les plus heureuses » de Chine.

Parallèlement à l’avenue Jiaozi, la place Luzhen Shanding de Chengdu accueillera le premier spectacle architectural de jeux d’ombres et de lumières pour le réveillon du Nouvel An dans le sud-ouest de la Chine. Au Tianfu Eaves, dans la nouvelle zone de Chengdu Tianfu, un spectacle traditionnel de pot de feu, patrimoine culturel immatériel, sera associé à un grand compte à rebours numérique sur fond de cascade étoilée projeté sur grand écran pour accueillir la nouvelle année.

En tant que métropole où tradition et modernité se marient harmonieusement, Chengdu offre de nombreuses expériences de consommation inédites qui intègrent la culture traditionnelle chinoise et constituent autant de possibilités « originales » de célébrer les fêtes de fin d’année.

Le Festival des lanternes, patrimoine culturel immatériel, a officiellement ouvert ses portes au Parc du patrimoine culturel immatériel de Chengdu (Chengdu International Intangible Cultural Heritage Park). La combinaison du « patrimoine traditionnel + jeux d’ombres et de lumières modernes » transforme ce parc de près de 100 000 mètres carrés en un océan de lumières éblouissant.

« Les motifs des lanternes mettent pleinement en valeur la culture traditionnelle chinoise et les éléments caractéristiques de la région de Bashu. Chaque soir, des feux d’artifice à base de fer fondu à 1 600 °C et des spectacles de pots de feu seront également organisés, donnant ainsi vie à ce patrimoine immatériel », déclare l’organisateur de l’événement. Ces activités visent à permettre aux visiteurs de découvrir la puissance de l’héritage culturel à travers des jeux d’ombres et de lumières spectaculaires.

Le festival des lanternes de la ville antique de Dujiangyan Guanxian propose une exposition époustouflante de lanternes qui s’étend à travers toute la ville antique, les plus grandes lanternes pouvant atteindre jusqu’à 30 mètres de haut, illustrant très clairement la sagesse orientale ancrée à Dujiangyan. Le projet d’irrigation de Dujiangyan est le seul système antique de conservation de l’eau au monde encore utilisé aujourd’hui.

En outre, la Semaine culturelle du Hanfu, qui intègre profondément les expositions sur le Hanfu à la consommation touristique culturelle, propose des activités telles que le marché du tourisme de basse altitude avec des appareils aériens de pointe et des installations éducatives dans le domaine de la production d’appareillages de basse altitude. Ces activités sont devenues particulièrement populaires auprès des jeunes.

L’ouverture et l’inclusivité sont au cœur du mode de vie de Chengdu. Pour la première fois en Chine, plus de 200 vêtements brodés de fils d’or provenant de sept institutions culturelles françaises, représentant les pays situés le long de la route reliant l’Afrique du Nord à l’Asie orientale, seront exposés à Chengdu dans le cadre de l’exposition mondiale « Golden Threads: The Fashion of Golden Dressing from North Africa to East Asia » (Fils d’or : les tendances vestimentaires dorées de l’Afrique du Nord à l’Asie orientale). Le spectacle de danse national irlandais Riverdance et le concert du Nouvel An de l’Orchestre symphonique royal de Vienne ont également contribué au charme de la ville.

L’accent mis par Chengdu sur la qualité de vie continue d’améliorer le confort des touristes étrangers. Tirant parti de la politique du « transit sans visa pendant 240 heures », Chengdu a mis en place des zones de démonstration « remboursement instantané » à neuf endroits, notamment à l’aéroport international de Tianfu, dans la zone commerciale de Chunxi Road et au Centre de recherche et d’élevage du panda géant de Chengdu. La ville a également lancé le service en ligne « Code Refund », qui facilite l’accès au processus de remboursement.

Situé dans le quartier commerçant de Chunxi Road, le premier magasin duty-free (hors-taxe) du centre-ville de Chengdu propose une sélection de marques internationales et de produits chinois, notamment des articles sur le thème des pandas, des produits issus de la culture Sanxingdui, du baijiu du Sichuan et des appareils électroniques nationaux. Celui-ci prend en charge le service de « remboursement instantané » pour les touristes en partance et accepte les modes de paiement internationaux pour une meilleure expérience d’achat des visiteurs venus du monde entier. En octobre de cette année, Chengdu comptait 600 boutiques duty-free (hors-taxe). Plus de 170 d’entre elles proposaient le service de « remboursement instantané ».

Selon les prévisions de l’Administration nationale de l’immigration, pendant les fêtes du Nouvel An 2026, l’aéroport international de Chengdu Tianfu devrait accueillir en moyenne 19 000 passagers entrants ou sortants par jour.

Source : The Chengdu Municipal People’s Government