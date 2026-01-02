COFACE SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité de COFACE SA avec ODDO BHF

Paris, le 2 janvier 2026 – 17h45

Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché1

Au terme du contrat de liquidité confié par COFACE SA à ODDO BHF portant sur les actions COFACE SA (Code ISIN FR0010667147), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date de dénouement du 31 décembre 2025 :

159 308 titres COFACE SA

2 299 873,69 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

76 542 titres COFACE SA

2 171 235,67 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutés :

2 904 transactions à l'achat

3 719 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

1 047 268 titres et 16 416 713,88 euros à l'achat

984 062 titres et 15 491 922,11 euros à la vente

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2025/2026

(sous réserve de changements)

Résultats annuels 2025 : 19 février 2026, après bourse

Résultats T1-2026 : 12 mai 2026, après bourse

Assemblée Générale : 19 mai 2026

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2024 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









COFACE : FOR TRADE

Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis près de 80 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil.

Quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d’activité, Coface accompagne 100 000 clients sur près de 200 marchés à travers une gamme complète de solutions : assurance-crédit, services d’information, recouvrement de créances, assurance Single Risk, caution, affacturage.

Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export.

En 2024, Coface comptait +5 236 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.







www.coface.com







COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2024 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 3 avril 2025 sous le numéro D.25-0227, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 Egalement, conformément à l’article L. 225-209 et suivants du Code de Commerce ; les dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et de la décision AMF No.2011-07 (21 mars 2011), concernant l’actualisation de la pratique de marché admise relative aux contrats de liquidité.

