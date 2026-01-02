CFO transitie bij Vastned

Vastned maakt vandaag bekend dat haar Chief Financial Officer, Barbara Gheysen, per 31 december 2025 haar functie heeft neergelegd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Haar taken zullen tijdelijk worden verdeeld over het managementteam en Vastned zal actief op zoek gaan naar een vervanger. Het bedrijf verwacht de komende maanden een nieuwe CFO aan te

stellen.

Sinds haar aantreden bij Vastned in september 2024, was Barbara Gheysen lid van het Executive Committee van de Groep en ondersteunde zij het bedrijf en haar dochterondernemingen tijdens een belangrijke periode van transformatie en strategische ontwikkeling, na de omgekeerde grensoverschrijdende fusie met het voormalige Nederlandse moederbedrijf.

De Raad van Bestuur en het Executive Committee willen Barbara Gheysen bedanken voor haar waardevolle inbreng en de fundamenten die zij heeft gelegd voor de toekomst van Vastned. Wij wensen haar alle succes in haar toekomstige carrière.





