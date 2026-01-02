COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE ANNONCE L’ACQUISITION D'UN CENTRE COMMERCIAL EN ITALIE

Paris – le 2 janvier 2026

Klépierre, le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale, annonce la finalisation à fin 2025 de l’acquisition de Casamassima, le centre commercial de référence de la métropole de Bari, qui compte 1,4 million d’habitants. Cet actif enregistre une fréquentation annuelle de 7,5 millions de visiteurs et affiche un taux de fidélité supérieur à 90%, soulignant son positionnement unique dans sa zone de chalandise.

Casamassima s’intègre au cœur de la plus grande destination commerciale des Pouilles, totalisant 100 000 m² de commerces et de loisirs. Ce centre accueille notamment Spazio Conad, enseigne alimentaire incontournable, Leroy Merlin, Decathlon, MediaWorld, Sephora, Foot Locker, Rituals ainsi qu’un espace cinéma de neuf salles. L’offre sur le segment de la Mode est portée par un magasin Zara de premier plan, l’unique Primark de la région et par des points de vente Bershka, Stradivarius et Pull & Bear.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’approche Business-to-Business du Groupe, visant à accompagner le développement des plus grandes enseignes internationales. Le mix commercial de Casamassima sera renforcé, avec l’extension confirmée de plusieurs enseignes via l’ouverture de magasins flagship et le lancement d’un programme de rénovation, à l’initiative de Klépierre, afin d’améliorer l’expérience client.

En intégrant le portefeuille de Klépierre, Casamassima bénéficiera de la plateforme de centres commerciaux leader en Europe du Sud, permettant d’optimiser son exploitation par de la réversion, de la relocation ainsi que par le déploiement du Mall Income. Klépierre anticipe un retour sur investissement proche des deux chiffres dès l’année 1.

AGENDA 19 février 2026

7 mai 2026

7 mai 2026 Résultats annuels 2025 (après la fermeture de la bourse)

Résultats du premier trimestre 2026 (avant l’ouverture de la bourse)

Assemblée Générale Annuelle







CONTACTS RELATION INVESTISSEURS MEDIA CONTACTS Laurent Budd, CFA Group Head of Investor Relations and Financial Communication

+33 (0)6 86 59 74 36 — laurent.budd@klepierre.com

Hugo Martins, Investor Relations Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, Investor Relations Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com Hélène Salmon, Group Head of Communication

+33 (0)6 43 41 97 18 – helene.salmon@klepierre.com

Wandrille Clermontel, Taddeo

+33 (0)6 33 05 48 50 – teamklepierre@taddeo.fr





À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 20,6 milliards d’euros au 30 juin 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 700 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

Pièce jointe