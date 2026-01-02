Flöggun Almenni - Lífsverk lífeyrissjóður : Date 02.01.2026
Attachment
| Source: Iceland Seafood International hf. Iceland Seafood International hf.
Flöggun Almenni - Lífsverk lífeyrissjóður : Date 02.01.2026
Attachment
Iceland Seafood International hf. has concluded an offering of 6-month bills in the new series ICESEA 26 0604.Total offers for bills in the auction amounted to ISK 1.460 million and offers were...Read More
Áframhaldandi viðsnúningur, hagnaður fyrir skatta 590 milljónir ISK af reglulegri starfsemi Hagnaður fyrir skatta af reglulegri starfsemi nam 590 milljónum ISK (€4.1m)...Read More