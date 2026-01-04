Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|23.873
|202,81
|4.841.716
|22. december 2025
|470
|212,00
|99.640
|23. december 2025
|500
|214,00
|107.000
|29. december 2025
|318
|216,00
|68.688
|30. december 2025
|500
|217,91
|108.956
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|25.661
|203,66
|5.226.000
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 78.124 stk., svarende til 2,94% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|470
|FED.CO
|212
|20251222 10:13:43.449911
|XCSE
|65
|FED.CO
|214
|20251223 11:07:35.796743
|XCSE
|375
|FED.CO
|214
|20251223 11:07:35.796743
|XCSE
|60
|FED.CO
|214
|20251223 11:07:35.796743
|XCSE
|147
|FED.CO
|216
|20251229 14:52:01.949607
|XCSE
|147
|FED.CO
|216
|20251229 14:52:01.949607
|XCSE
|24
|FED.CO
|216
|20251229 16:42:18.533839
|XCSE
|2
|FED.CO
|216
|20251230 10:33:22.871039
|XCSE
|20
|FED.CO
|216
|20251230 11:04:05.284212
|XCSE
|478
|FED.CO
|218
|20251230 13:04:47.701422
|XCSE
