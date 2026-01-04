Aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Fast Ejendom Danmark Fast Ejendom Danmark

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse23.873202,814.841.716
22. december 2025470212,0099.640
23. december 2025500214,00107.000
29. december 2025318216,0068.688
30. december 2025500217,91108.956
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner25.661203,665.226.000

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 78.124 stk., svarende til 2,94% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
470FED.CO21220251222 10:13:43.449911XCSE
65FED.CO21420251223 11:07:35.796743XCSE
375FED.CO21420251223 11:07:35.796743XCSE
60FED.CO21420251223 11:07:35.796743XCSE
147FED.CO21620251229 14:52:01.949607XCSE
147FED.CO21620251229 14:52:01.949607XCSE
24FED.CO21620251229 16:42:18.533839XCSE
2FED.CO21620251230 10:33:22.871039XCSE
20FED.CO21620251230 11:04:05.284212XCSE
478FED.CO21820251230 13:04:47.701422XCSE


Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse nr 1 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)

Recommended Reading

  • December 19, 2025 11:28 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram
  • December 15, 2025 02:48 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram