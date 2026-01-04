Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 23.873 202,81 4.841.716 22. december 2025 470 212,00 99.640 23. december 2025 500 214,00 107.000 29. december 2025 318 216,00 68.688 30. december 2025 500 217,91 108.956 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 25.661 203,66 5.226.000

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 78.124 stk., svarende til 2,94% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

