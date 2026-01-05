HIAB OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 5. TAMMIKUUTA 2026 KLO 9.00

Hiab saattaa päätökseen ING Cranes -nosturivalmistajan oston

Hiab on saanut tänään päätökseen brasilialaisen nosturivalmistaja ING Cranesin oston, josta yhtiö tiedotti 26. marraskuuta 2025. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi Hiabin nykyistä asemaa Brasilian markkinoilla.

Hankitut toiminnot sisällytetään Hiabin taloudelliseen raportointiin vuoden 2026 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Vuonna 2024 ING Cranesin liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme toivottaa ING Cranesin osaksi Hiabia. Se täydentää Hiabin nykyistä kuormausnosturivalikoimaa Brasiliassa. ING Cranesin myötä Hiab tarjoaa Braziliassa kattavan valikoiman kuormausnostureita kevyistä raskaisiin ja vahvistaa asemaansa ensisijaisena kuormankäsittelyratkaisujen tarjoajana Brasilian maatalous-, vuokraus-, rakennus- ja kuljetusaloilla”, sanoo Marcel Boxem, VP Sales & Product Management, Hiab Loader Cranes, Heavy and Superheavy.

"On hienoa liittyä Hiabiin ja laajentaa näin tuotteidemme saatavuutta", sanoo ING Cranesin toimitusjohtaja Horacio Bregoli. "Osana Hiabia mahdollisuutemme kasvuun ja innovointiin paranevat ja muokkaamme teollisuusalamme tulevaisuutta."

Lisätietoja:

Birgitte Skade, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Email: birgitte.skade@hiab.com

puh. 020 777 4000

Lisätietoja sijoittajille:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com