Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (5 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2026-01-02.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-12-29 – 2026-01-02.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2025.12.29
|100
|0,927
|92,70
|2025.12.30
|-
|-
|-
|2025.12.31
|-
|-
|-
|2026.01.01
|-
|-
|-
|2026.01.02
|-
|-
|-
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|100
|0,927
|92,70
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|2.048.582
|0,924
|1.893.450,09
|
Banko turimos savos supirktos akcijos: 5.718.732 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 5.718.832 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,88 % visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
