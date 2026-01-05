EQUASENS ACCELERE DANS LA FORMATION DIGITALE DEDIEE

AUX PROFESSIONNELS DE SANTE AVEC L’ACQUISITION D’EREVO,

LEADER « PURE PLAYER » DU E-LEARNING

Prise de participation majoritaire au capital d’Erevo, qui devrait réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 7,4 M€ avec un niveau de rentabilité en ligne avec les performances du Groupe

Renforcement de l’offre de formation des professionnels de santé d’Equasens visant à proposer, aux côtés d’Atoopharm, les meilleurs standards du secteur

Renforcement de l’offre de services d’Equasens en complémentarité des solutions logicielles et matérielles





Villers-lès-Nancy, 5 janvier 2026, 08h00 CET – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce la prise de participation majoritaire (80%) au capital de la société Erevo, « pure player » de la formation digitale dédiée aux professionnels de santé.



Erevo, un leader français intégré de la formation continue digitale en santé

Fondée en 2018 et basée à Marseille, Erevo est une société innovante en formation métiers qui conçoit, produit et distribue des formations en ligne à destination des professionnels de santé, notamment des infirmiers, des médecins généralistes, des podologues, des kinésithérapeutes et des chirurgiens-dentistes. La société, qui compte aujourd’hui environ 65 collaborateurs, propose une offre digitale et déclinée principalement sous forme de vidéos ou de classes virtuelles, de programmes de formation continue et différents modules d’évaluation des pratiques professionnelles ; le tout éligible aux dispositifs de financement de l’ANDPC1 et du FIFPL2, les deux principaux organismes financeurs de la formation des professions de santé exerçant en libéral en France.

La société est reconnue pour son positionnement différenciant et innovant sur le marché de la formation métier via :

plus de 80 formations e-learning couvrant les enjeux de santé publique tels que la douleur, la dépendance, les maladies chroniques, la santé mentale ou encore la prévention et les modes de vie. Les formations sont rigoureusement alignées sur les recommandations des autorités de santé et sur les exigences des financeurs (ANDPC/FIFPL), ce qui permet à Erevo d’être parmi les sociétés à bénéficier des montants engagés les plus importants par les organismes professionnels de financement. Erevo est notamment le leader auprès des pédicures-podologues , accompagnant plus de 30% de cette catégorie de professionnels de santé dans leur formation chaque année.

couvrant les enjeux de santé publique tels que la douleur, la dépendance, les maladies chroniques, la santé mentale ou encore la prévention et les modes de vie. Les formations sont rigoureusement alignées sur les recommandations des autorités de santé et sur les exigences des financeurs (ANDPC/FIFPL), ce qui permet à Erevo d’être parmi les sociétés à bénéficier des montants engagés les plus importants par les organismes professionnels de financement. Erevo est notamment le , accompagnant plus de 30% de cette catégorie de professionnels de santé dans leur formation chaque année. une offre unique de classes virtuelles reconnues et valorisées par l’ANDPC, offrant un format synchrone et interactif qui conjugue la flexibilité du distanciel et la qualité des échanges en temps réel ;

reconnues et valorisées par l’ANDPC, offrant un format synchrone et interactif qui conjugue la flexibilité du distanciel et la qualité des échanges en temps réel ; un accompagnement global sur la formation (sélection, gestion administrative et financière) permettant de fédérer une base de plus de 20 000 apprenants formés , avec un taux de réinscription supérieur à 80%, illustrant un niveau de satisfaction élevé et une politique de fidélisation éprouvée ;

, avec un illustrant un niveau de satisfaction élevé et une politique de fidélisation éprouvée ; un positionnement « intégré » (création du contenu pédagogique, production vidéo, marketing, IT, digital learning, customer success) permettant de maîtriser l’intégralité de la chaîne de valeur via un contrôle de la qualité pédagogique et de l’expérience utilisateur de bout en bout. A cet égard, Erevo dispose d’un studio d’enregistrement dédié, d’un pôle pédagogique composé de professionnels de santé, experts, et d’un comité scientifique ;

(création du contenu pédagogique, production vidéo, marketing, IT, digital learning, customer success) permettant de maîtriser l’intégralité de la chaîne de valeur via un contrôle de la qualité pédagogique et de l’expérience utilisateur de bout en bout. A cet égard, Erevo dispose d’un studio d’enregistrement dédié, d’un pôle pédagogique composé de professionnels de santé, experts, et d’un comité scientifique ; une stratégie d’anticipation des évolutions réglementaires et des politiques de financement des organismes ;

et des politiques de financement des organismes ; une visibilité digitale de premier plan, avec plus de 30 000 visites mensuelles en moyenne sur son site www.erevo.fr et un taux de rebond particulièrement faible, signe d’un engagement fort des professionnels de santé.

Une opération structurante et porteuse de nombreuses synergies, au service de la stratégie de croissance rentable d’Equasens

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe Equasens qui vise à accompagner les professionnels de santé à la ville comme à l’hôpital, en leur proposant des solutions logicielles, matériels, de financement, d’hébergement de données et, désormais, une offre de formation digitale étendue couvrant la majorité des professionnels de santé.

La complémentarité entre les offres de formation d’Equasens pour les pharmaciens et leurs équipes, au travers d’Atoopharm, et celles d’Erevo, qui ciblent, les médecins et les auxiliaires médicaux, permet d’anticiper de solides synergies opérationnelles, marketing et commerciales.

Erevo travaillera en étroite coopération avec l’ensemble des Divisions du Groupe afin notamment de :

capitaliser sur le portefeuille clients d’Equasens pour accompagner la montée en compétences des professionnels de santé dans un contexte de transformation des pratiques ;

enrichir l’offre de formation d’Atoopharm dédiée aux équipes officinales ;

d’accompagner Atoopharm dans l'automatisation des démarches administratives auprès des organismes financeurs, via un savoir-faire unique en la matière ;

sécuriser les contenus et les données de formation sur le cloud d’Equasens ;

développer de nouvelles fonctionnalités d’IA (personnalisation des parcours, analyse des pratiques, assistants vocaux) pour renforcer l’efficacité pédagogique.





Denis Supplisson, Directeur Général d’Equasens, déclare : « Avec Erevo, nous renforçons notre positionnement sur le marché porteur de la formation continue, en élargissant notre offre de services. Cette opération nous permet d’accompagner davantage les professionnels de santé dans la transformation de leur métier. De plus, Erevo s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance rentable au travers d’un modèle digital et d’un positionnement de leader auprès de plusieurs professions de santé. Combinée à nos logiciels métier, à notre cloud souverain et à nos investissements en IA, cette acquisition devrait générer des synergies opérationnelles et commerciales pour l’ensemble des verticales du Groupe ».

Jérémy Baran, Président, Fabien Haddad, Directeur Général, Simon Assedo, Directeur Commercial, et Yoan Rigaud, Directeur du Customer Success, co-fondateurs d’Erevo ajoutent : « nous sommes ravis de rejoindre le Groupe Equasens, acteur européen de premier plan des solutions numériques en santé. Nul doute que cette opération permettra d’accélérer le déploiement de nos solutions de formation digitale et de classes virtuelles auprès des professionnels de santé. Notre vision du marché ainsi que notre culture agile et « digital native » permettront d’optimiser l’approche marketing de ce segment en forte croissance ».



Modalités de l’opération

L’opération porte sur l’acquisition de 80% du capital d’Erevo et a été financée par emprunt bancaire. Conformément à la politique de gestion des ressources financières, cette opération a été réalisée sur une base de multiple cohérente avec la discipline financière du Groupe. La structure financière de l’opération prévoit par ailleurs une option d’achat des 20% restants dont la valeur est corrélée à la performance d’Erevo.



La finalisation de la transaction interviendra après la levée des conditions suspensives usuelles. Erevo sera consolidée dans les comptes d’Equasens à compter du 31 décembre 2025.



À propos d’Erevo

Erevo est un organisme de formation agréé, spécialisé depuis 2018 dans les formations en ligne pour les professionnels de santé. Son offre digitale, majoritairement vidéo, couvre les principaux enjeux de santé publique et s’adresse à plusieurs professions (infirmiers, médecins, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, chirurgiens-dentistes, etc.). Les programmes sont éligibles aux dispositifs de financement de l’ANDPC et du FIFPL. Avec plus de 20 000 apprenants formés et une présence dans le Top 5 des organismes financés par ces dispositifs, Erevo est devenu un leader de la formation continue en santé.

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1 400 collaborateurs en Europe. Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier. En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Calendrier financier - Communiqué du chiffre d’affaires annuel 2025 : le 5 février 2026

1 Agence nationale du Développement Professionnel Continu

2 Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux

