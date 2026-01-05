ALSTOM S.A : Alstom remporte trois contrats pour un montant total d’environ 2,5 milliards d’euros

05 janvier 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, annonce avoir reçu trois commandes :
- Une commande pour la fourniture de matériel roulant à un client dans la région Amériques pour environ 1,4 milliards d’euros
- Une commande associée à un accord cadre pour la fourniture de matériel roulant à un client dans la région Europe pour environ 0,6 milliard d’euros
- Une commande pour la fourniture de matériel roulant supplémentaire et la maintenance associée à un client dans la région Europe pour environ 0,5 milliard d’euros
Ces commandes ont été enregistrées au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025/26.
Des communiqués de presse plus détaillés seront publiés dans les prochaines semaines.
ALSTOM™ est une marque protégée du groupe Alstom.
|
|À propos Alstom
|Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.
Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025.
Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations.
|Contacts
|
Relations Investisseurs :
Cyril GUERIN – Tel. : +33 (0)6 07 89 36 16
cyril.guerin@alstomgroup.com
Guillaume GAUVILLE – Tel. : +44 7588 022 744
guillaume.gauville@alstomgroup.com
Jalal DAHMANE – Tel : +33 (0)6 98 19 96 62
jalal.dahmane@alstomgroup.com
Pièce jointe