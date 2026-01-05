„Civinity“ užbaigė statybos specialistų platformos „Valandinis“ akcijų įsigijimą

Viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupių Baltijos šalyse „Civinity“ užbaigė likusių 49 proc. statybos specialistų platformą „Valandinis“ valdančios UAB „Valandinis“ akcijų įsigijimą ir tapo vienintele bendrovės akcininke.
Kontrolinį UAB „Valandinis“ akcijų paketą „Civinity“ už maždaug 0,54 mln. Eur sumą įsigijo 2023 m. sausį. Už likusias akcijas sumokėta 0,72 mln. Eur; bendra akcijų išpirkimo suma sudarė apie 1,26 mln. Eur.
UAB „Valandinis“ – platforma, jungianti statybos specialistus ir statybos įmones, suteikianti galimybę įmonėms lanksčiau planuoti žmogiškuosius resursus ir operatyviai pasitelkti papildomus pajėgumus konkretiems darbams ar projekto etapams. 2024 m. UAB „Valandinis“ pardavimo pajamos siekė 3,69 mln. Eur, grynasis pelnas – 0,10 mln. Eur.
„Civinity“ grupę sudaro Bendrovė ir beveik 40 jai priklausančių Lietuvoje, Latvijoje ir Didžiojoje Britanijoje veikiančių įmonių, kurių veikla apima daugiabučių namų, komercinių ir viešo administravimo pastatų priežiūros paslaugas, inžinerinių sistemų projektavimo, įrengimo ir priežiūros sprendimus, aplinkos priežiūros paslaugas ir apskaitos, valdymo bei informacinių sistemų vystymo ir priežiūros paslaugas. 2024 m. „Civinity“ grupės pajamos siekė 88,5 mln. Eur, o patikslinta EBITDA – 7,4 mln. Eur.
