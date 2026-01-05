CREDIT AGRICOLE S.A. ANNONCE LE REMBOURSEMENT DE SES Obligations Senior Non Préférées Remboursables à Taux Fixe émises le 26 janvier 2021 pour un montant nominal de 1.500.000.000 USD (ISIN: 144A: US22535WAH07 et Regulation S: US22536PAH47)

Montrouge, le 5 janvier 2026

CREDIT AGRICOLE S.A. ANNONCE LE REMBOURSEMENT DE SES

Obligations Senior Non Préférées Remboursables à Taux Fixe devenant Variable émises le 26 janvier 2021 pour un montant nominal total de 1.500.000.000 USD (ISIN: Rule 144A: US22535WAH07 et Regulation S: US22536PAH47)*

Crédit Agricole S.A. (l’« Émetteur ») annonce aujourd’hui le remboursement (le « Remboursement ») avec effet au 26 janvier 2026 (la « Date de Remboursement ») de la totalité de ses obligations senior non préférées remboursables à taux fixe devenant variable émises le 26 janvier 2021 pour un montant de 1.500.000.000 USD (ISIN: Rule 144A: US22535WAH07 and Regulation S: US22536PAH47) (les « Obligations ») conformément à la Condition 9(a) (Redemption at the Option of the Issuer) des termes et conditions des Obligations contenus dans un memorandum d’offre de base en date du 8 avril 2020 tel que complété par la pricing term sheet en date du 19 janvier 2021 (ensemble, les « Termes et Conditions »), à hauteur du montant nominal total des Obligations encore en circulation, majoré du montant de tout intérêt couru sur celles-ci (le « Montant du Remboursement »).

À la Date de Remboursement, le Montant du Remboursement deviendra exigible et, à moins que le Montant du Remboursement ne soit abusivement retenu ou refusé, chaque Obligation cessera de porter des intérêts à la Date du Remboursement.

Les porteurs d'Obligations seront formellement notifiés de la mise en œuvre du Remboursement conformément aux Termes et Conditions.

Pour plus d’informations sur Crédit Agricole S.A., veuillez consulter le site internet de Crédit Agricole S.A. : https://www.credit-agricole.com/finance.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat, ou la sollicitation d’une offre de vendre les Obligations aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon ni dans quelconque autre juridiction. La distribution de ce communiqué de presse dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes qui viendront à être en possession du présent communiqué sont tenues de s’informer de ces restrictions et de les respecter.

Aucune communication ou information relative au remboursement des Obligations ne peut être distribuée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’agrément est requise. Aucune action n'a été ou ne sera entreprise dans un pays où une telle action serait requise. Le remboursement des Obligations peut faire l'objet de restrictions légales et réglementaires spécifiques dans certaines juridictions ; Crédit Agricole S.A. décline toute responsabilité en cas de violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué est une communication à caractère publicitaire ; et ni ce communiqué de presse, ni aucun avis ni aucun autre document ou matériel rendu public et/ou remis, ou qui pourrait être rendu public et/ou remis aux porteurs d’Obligations dans le cadre du remboursement des Obligations n'est ou n'est destiné à être un prospectus aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »). Aucun prospectus ne sera publié dans le cadre du remboursement des Obligations pour les besoins du Règlement Prospectus.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait en aucun cas constituer une offre au public d’Obligations par Crédit Agricole S.A. ni une sollicitation du public dans le cadre d'une quelconque offre dans une quelconque juridiction, y compris en France.

* Le numéro ISIN est uniquement inclus pour la commodité des porteurs des Obligations. Aucune garantie n’est donnée quant à l'exactitude ou à la précision du numéro ISIN tel qu'il est imprimé sur les Obligations ou tel qu'il est contenu dans le présent document et un porteur ne peut se fier qu'aux numéros d'identification imprimés sur sa propre Obligation.

CONTACTS PRESSE CREDIT AGRICOLE S.A.

Alexandre Barat + 33 1 57 72 12 19 alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr

Olivier Tassain + 33 1 43 23 25 41 olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr

Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info

Crédit_Agricole Groupe Crédit Agricole créditagricole_sa

Pièce jointe