Inbank emiteeris 5,3 miljoni euro eest uusi aktsiaid

AS Inbank emiteeris olemasolevatele ja uutele investoritele suunatud pakkumise käigus 5,3 miljonit euro väärtuses uusi aktsiaid, mille tulemusel tõusis Inbanki omakapitali turuväärtus 236 miljoni euroni.

Aktsiate märkimine toimus ajavahemikul 15. detsember 2025 kuni 29. detsember 2025. Kokku väljastati 25-le investorile 265 000 uut aktsiat. Ühe pakutud aktsia hind oli 20 eurot, millest 0,10 eurot moodustas nimiväärtus ja 19,90 eurot ülekurss. Pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris, saab Inbanki aktsiakapitali suuruseks 1 178 816,30 eurot ja aktsiate koguarv ulatub 11 788 163-ni.

Täiendav kapital toetab Mobire Group’i laienemist Balti riikides. Inbank sai autode täisteenusrendi ettevõtte Mobire ainuomanikuks 2025. aasta novembris.

Kommenteerib Inbanki finantsjuht Marko Varik:

“Meil on hea meel näha nii suurt huvi Inbanki aktsiaemissiooni vastu. See näitab laiapõhjalist toetust nii olemasolevate kui ka mitmete uute investorite poolt ning usaldust meie ärimudeli ja finantstulemuste vastu. Meie eesmärk on pikaajalise väärtuse loomine investoritele ja on julgustav näha, et Inbanki väärtus on tõusnud rekordilise 236 miljoni euroni.”

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5900 kaupmehega on Inbankil 915 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee