„INVL Partner Global Real Estate Fund I“ iš investuotojų pritraukė papildomus 1,85 mln. JAV dolerių

Baltijos šalyse pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos „INVL Asset Management“ atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ iš investuotojų papildomai pritraukė 1,85 mln. JAV dolerių.
„JAV nekilnojamojo turto rinka išlieka patraukli investuotojams, siekiantiems diversifikacijos už Europos ribų. Sėkmingai užbaigtas penktasis platinimo etapas rodo, kad mūsų klientai vertina galimybę investuoti kartu su aukščiausios lygos žaidėjais, tokiais kaip „Brookfield“ ir „Hines“, kurie turi išskirtinę prieigą prie kokybiškų objektų didžiausiuose JAV miestuose”, - teigia fondo investicinius vienetus platinusios finansų maklerio įmonės „INVL Financial Advisors“, veikiančios su prekės ženklu INVL Šeimos biuras, vadovė Asta Jovaišienė.
„INVL Asset Management“ valdomas fondas iš viso yra pritraukęs 15,39 mln. JAV dolerių iš 51 investuotojo Baltijos šalyse. Minimali investavimo į „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ suma – 145 tūkst. JAV dolerių.
Fondo portfelį šiuo metu sudaro investicijos į vienos didžiausių pasaulyje nekilnojamojo turto (NT) valdymo bendrovių „Brookfield Asset Management“ valdomus NT fondus. Netrukus portfelį papildys ir investicija į pirmaujančios pasaulinės NT investicijų įmonės „Hines“ valdomą fondą. Sukaupusi daugiau nei 68 metų patirtį kaip savininkė, valdytoja ir investuotoja, „Hines“ valdo beveik 100 mlrd. JAV dolerių vertės turtą.
Tuo tarpu Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE) kotiruojamos „Brookfield Asset Management“ kartu su susijusiomis įmonėmis valdomas turtas 2025 m. pabaigoje sudarė daugiau nei 1 trln. JAV dolerių, iš jų valdomas NT – apie 270 mlrd. JAV dolerių. Pagal valdomo NT vertę bendrovė buvo trečia pasaulyje.
Neriboto veiklos termino Fondas siekia didinti Fondo dalyvių kapitalo vertę ilgalaikėje perspektyvoje ir kartu sudaryti galimybę investuotojams gauti periodinių pajamų iš fondo turto.
