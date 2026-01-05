Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 29. december 2025 – 2. januar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 1 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse37.990.521 17,01646.172.825
29. december 2025

30. december 2025		 160.000

160.000		 18,71

18,78		 2.993.600

3.004.800
2. januar 2026 160.000 18,71 2.993.600
I alt uge 1480.00018,738.992.000
I alt akkumuleret 38.470.521 17,03655.164.825

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 41.310.970 stk. egne aktier svarende til 2,84% af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                     

Head of Investor Relations & ESG   
Mads Thinggaard                             
Mobil nr. 2025 5469                       

