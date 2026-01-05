Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 29. december 2025 – 2. januar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 1 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|37.990.521
|17,01
|646.172.825
|29. december 2025
30. december 2025
| 160.000
160.000
| 18,71
18,78
| 2.993.600
3.004.800
|2. januar 2026
|160.000
|18,71
|2.993.600
|I alt uge 1
|480.000
|18,73
|8.992.000
|I alt akkumuleret
|38.470.521
|17,03
|655.164.825
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 41.310.970 stk. egne aktier svarende til 2,84% af selskabets aktiekapital.
