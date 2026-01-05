Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 29. december 2025 – 2. januar 2026

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 1 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 37.990.521 17,01 646.172.825 29. december 2025



30. december 2025 160.000



160.000 18,71



18,78 2.993.600



3.004.800 2. januar 2026 160.000 18,71 2.993.600 I alt uge 1 480.000 18,73 8.992.000 I alt akkumuleret 38.470.521 17,03 655.164.825

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 41.310.970 stk. egne aktier svarende til 2,84% af selskabets aktiekapital.

