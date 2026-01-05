Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2025 12 29 - 2026 01 02

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31

Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE

SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE

Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.

Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.

Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 28 Mars 2025

Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées le le 29/12/2025 au 02/01/2026



Pas de rachat de CCI réalisé au cours de cette semaine

Présentation agrégée par Jour et par Marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat









Pièce jointe