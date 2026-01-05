Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 1 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|3.015.948
|657,98
|1.984.433.418
|29. december 2025
|14.912
|864,42
|12.890.258
|30. december 2025
|15.000
|871,97
|13.079.609
|2. januar 2026
|15.000
|874,11
|13.111.604
|Total under programmet
|3.060.860
|661,09
|2.023.514.888
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.060.860 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,98% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
Vedhæftet fil