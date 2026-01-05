Descubra la innovación cinematográfica: disfrute de un adelanto exclusivo del cine del futuro con Dangbei en el CES 2026

LAS VEGAS, Jan. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, empresa líder en innovación en entretenimiento doméstico inteligente, ha anunciado hoy su participación en el CES 2026, donde presentará su última línea de proyectores de alta gama diseñados para adaptarse a cualquier estilo de vida. Del 6 al 9 de enero, todos los asistentes podrán adentrarse en el futuro del cine en el estand 52962 del Venetian Expo & Convention Center.





Este año, Dangbei presenta una gama de productos minuciosamente seleccionados que combinan tecnología láser de vanguardia con un diseño cuidado, ideal tanto para el cine en casa como en espacios de ocio versátiles e incluso para el entretenimiento en cualquier lugar.

Proyectores destacados en el estand 52962

Dangbei S8 Ultra Max | Lo último en entretenimiento en pantalla grande

Este proyector conceptual ofrece una calidad de imagen propia de una sala de cine, con 6200 lúmenes ISO, tecnología de desplazamiento de lente y compatibilidad con Dolby Vision y HDR 10+.

Dangbei MP1 Max | Proyector insignia 4K

Un proyector híbrido 4K con Google TV y licencia de Netflix, que ofrece colores intensos y una transmisión fluida.

Dangbei DBOX02 y Dangbei DBOX02 Pro | Proyectores láser 4K

Un dúo de proyectores láser 4K que combinan una ingeniería de precisión con una experiencia visual extremadamente cómoda, ofreciendo una inmersión cinematográfica total.

Dangbei Atom | Proyector láser mini

Un proyector láser mini extraplano que combina portabilidad con una gran luminosidad, ideal para una experiencia visual envolvente en cualquier espacio.

Dangbei Freedo | Proyector portátil con batería incorporada

El primer proyector ultraportátil de la marca con Google TV, batería incorporada y soporte integrado para disfrutar del contenido multimedia en cualquier lugar.

Dangbei N2 mini | Donde los principiantes comienzan su aventura en la gran pantalla

Un proyector compacto con licencia de Netflix y soporte integrado, perfecto para crear un cine personal en espacios reducidos.

Qué se puede descubrir en el estand



Los visitantes podrán disfrutar de demostraciones prácticas de los galardonados proyectores y accesorios para hogares inteligentes de Dangbei, conocer en exclusiva el proyector conceptual 2026 y participar en charlas organizadas por los expertos en productos y tecnología de Dangbei sobre el futuro del entretenimiento doméstico.

Detalles del evento

Fecha: del 6 al 9 de enero de 2026

Ubicación: Venetian Expo, pabellones A-D, estand 52962

Acerca de Dangbei

Dangbei es un proveedor de entretenimiento inteligente de primer nivel, especializado en proyectores y otros productos innovadores. Dangbei, que se ha ganado ya la confianza de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, ofrece imágenes impresionantes y un sonido envolvente, transformando cualquier espacio en un brillante centro de entretenimiento, de trabajo o espacio de vida.

Dangbei lidera el desarrollo de software para pantallas grandes, ofreciendo una extensa biblioteca de aplicaciones y contenidos que abarca entretenimiento, salud, educación y productividad. Obtenga más información en: us.dangbei.com .



