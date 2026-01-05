Découvrez l’innovation cinématographique avec Dangbei au CES 2026 : un aperçu exclusif du cinéma de demain

LAS VEGAS, 05 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, leader de l’innovation dans le domaine du divertissement à domicile intelligent, annonce ce jour sa participation au CES 2026. La marque y présentera sa toute dernière gamme de projecteurs premium, conçus pour s’adapter à tous les modes de vie. Du 6 au 9 janvier, les visiteurs sont invités à découvrir le futur du cinéma sur le stand 52962 du Venetian Expo & Convention Center.





Cette année, Dangbei propose une sélection pointue de produits alliant technologie laser de pointe et design ingénieux pour équiper une salle de cinéma à domicile, un espace de vie modulable ou pour les divertissements nomades.

Projecteurs présentés sur le stand 52962

Dangbei S8 Ultra Max | Le summum du divertissement sur grand écran

Ce projecteur conceptuel offre une luminosité digne d’une salle de cinéma grâce à ses 6 200 lumens ISO, à sa technologie de déplacement d’objectif et à sa compatibilité Dolby Vision et HDR 10+.

Dangbei MP1 Max | Projecteur phare 4K

Ce projecteur hybride 4K avec Google TV et Netflix sous licence offre des couleurs éclatantes et une diffusion fluide.

Dangbei DBOX02 et Dangbei DBOX02 Pro | Projecteur laser 4K

Deux projecteurs laser 4K alliant précision et confort visuel optimal pour une immersion cinématographique totale.

Dangbei Atom | Mini projecteur laser

Un mini projecteur laser ultra-fin alliant portabilité et luminosité exceptionnelle, idéal pour une expérience immersive dans n’importe quelle pièce.

Dangbei Freedo | Projecteur portable avec batterie intégrée

Le premier projecteur ultra-portable de la marque avec Google TV, batterie intégrée et support intégré pour se divertir partout.

Dangbei N2 mini | Idéal pour les débutants

Un vidéoprojecteur compact sous licence Netflix avec support intégré, parfait pour créer un cinéma chez soi, même dans les petits espaces.

À découvrir sur le stand



Les visiteurs pourront assister à des démonstrations pratiques des vidéoprojecteurs et des accessoires domotiques primés de Dangbei, découvrir en avant-première le vidéoprojecteur concept 2026 et participer à des conférences animées par les experts produits et technologies de Dangbei sur l’avenir du divertissement à domicile.

Informations pratiques

Date : du 6 au 9 janvier 2026

Lieu : Venetian Expo, Halls A-D, Stand 52962

À propos de Dangbei

Dangbei est un fournisseur haut de gamme de solutions de divertissement intelligent, spécialisé dans les vidéoprojecteurs et autres produits innovants. Plus de 200 millions d’utilisateurs à travers le monde font confiance à Dangbei pour ses visuels spectaculaires et son expérience sonore immersive, métamorphosant chaque espace en un lieu de divertissement, de travail et de vie dynamique.

Dangbei s’impose aussi comme un leader du développement logiciel pour grands écrans, avec une large bibliothèque d’applications dans les domaines du divertissement, de la santé, de l’éducation et de la productivité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur us.dangbei.com .



Contact presse :

Équipe RP Dangbei

E-mail : pr@dangbei.com

Site Internet : us.dangbei.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9952f480-b409-4dcc-b7c5-18a1efb4744d/fr