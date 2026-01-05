Virtune AB (Publ) (“Virtune”) har genomfört den månatliga rebalanseringen för december 2025 av Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Nordens första kryptoindex-ETP

Stockholm, 5 januari 2025 - Virtune meddelar idag att man har slutfört den månatliga rebalanseringen för Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK / EUR som är noterad på Nasdaq Stockholm för både SEK-varianten (ISIN-kod SE0020052207, tickernamn VIR10SEK) och EUR-varianten (ISIN-kod SE0020052215, tickernamn VIR10EUR).



Utöver Virtune Crypto Top 10 Index ETP så innefattar Virtunes produktportfölj:



Virtune Bitcoin ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Staked Near ETP

Virtune Sui ETP

Virtune Stablecoin ETP

Virtune Bittensor ETP

Indexallokering per den 30 december (före rebalansering):

Bitcoin: 40,49%

Ethereum: 35,91%

XRP: 11,38%

Solana: 6,94%

Cardano: 1,33%

Bitcoin Cash: 1,22%

Chainlink: 0,88%

Stellar: 0,72%

Litecoin: 0,61%

Avalanche: 0,55%

Indexallokering per den 30 december (efter rebalansering):

Bitcoin: 40,00%

Ethereum: 35,93%

XRP: 11,66%

Solana: 7,19%

Cardano: 1,37%

Bitcoin Cash: 1,15%

Chainlink: 0,88%

Stellar: 0,70%

Litecoin: 0,60%

Avalanche: 0,52%



I samband med månadens rebalansering sker det inga förändringar i de kryptotillgångar som idag finns i indexet.



Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEKs utfall för december blev +4.19%.



Rebalanseringen sker enligt det index som ETPn följer, Virtune Crypto Top 10 Index. Syftet med den frekventa månatliga rebalanseringen är att säkerställa att ETPn alltid speglar rådande marknadsförhållanden och för att kunna absorbera volatilitet i kryptomarknaden på ett effektivt sätt.



Virtunes kryptoindex-ETP är den första av sitt slag i Norden. ETPn inkluderar upp till 10 ledande kryptotillgångar baserat på deras totala marknadsvärde och har en maxvikt på 40% per kryptotillgång för att främja diversifiering. Detta gör att investerare kan dra nytta av en bred exponering mot kryptomarknaden utan att vara starkt koncentrerad till någon enskild kryptotillgång.



Om du, som (institutionell) investerare, är intresserad av att träffa Virtune för att diskutera de möjligheter våra ETP:er erbjuder för din kapitalförvaltning eller för att lära dig mer om Virtune och våra ETP:er, tveka inte att kontakta oss på hello@virtune.com.



Du kan också läsa mer om Virtune och våra ETP:er på www.virtune.com och registrera din e-postadress på vår webbplats för att prenumerera på våra nyhetsbrev, som täcker uppdateringar om Virtunes kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till digitala tillgångar.



Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.