Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 22. december 2025 til 2. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 154.925 1.918.729.629 22 december 2025 570 14.538,5614 8.286.980 23 december 2025 500 14.437,9400 7.218.970 29 december 2025 375 14.584,0533 5.469.020 30 december 2025 470 14.582,5532 6.853.800 2 januar 2026 600 14.655,6667 8.793.400 Total 22. dec 2025 – 2. jan 2026 2.515 36.622.170 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 66.971 887.286.709 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 157.440 1.955.351.799 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 877.670 10.964.910.863 22 december 2025 2.856 14.583,0725 41.649.255 23 december 2025 2.505 14.442,6467 36.178.830 29 december 2025 1.879 14.606,7988 27.446.175 30 december 2025 2.354 14.604,0867 34.378.020 2 januar 2026 3.006 14.668,3716 44.093.125 Total 22. dec 2025 – 2. jan 2026 14.249 207.792.664 Køb fra Familiefonden* 1.649 14.582,9342 24.047.258 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 379.454 5.040.770.872 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 891.919 11.172.703.526

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 157.440 A-aktier og 1.007.973 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,36% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 5. januar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3363

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





