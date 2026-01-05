Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                            
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 22. december 2025 til 2. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:                              

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 154.925 1.918.729.629
 22 december 202557014.538,56148.286.980
 23 december 202550014.437,94007.218.970
 29 december 202537514.584,05335.469.020
 30 december 202547014.582,55326.853.800
 2 januar 202660014.655,66678.793.400
Total 22. dec 2025 – 2. jan 20262.515 36.622.170
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 66.971 887.286.709
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		157.440 1.955.351.799
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)877.670 10.964.910.863
 22 december 20252.85614.583,072541.649.255
 23 december 20252.50514.442,646736.178.830
 29 december 20251.87914.606,798827.446.175
 30 december 20252.35414.604,086734.378.020
 2 januar 20263.00614.668,371644.093.125
Total 22. dec 2025 – 2. jan 202614.249 207.792.664
Køb fra Familiefonden*1.64914.582,934224.047.258
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)379.454 5.040.770.872
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		891.919 11.172.703.526
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 157.440 A-aktier og 1.007.973 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,36% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 5. januar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3363
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


