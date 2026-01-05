FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 29 décembre 2025 au 02 janvier 2026

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 29/12/2025 au 02/01/2026

Publication du 05/01/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/12/2025FR0000074759 60 25,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/12/2025 09:53:06FR0000074759 25,00EUR 60XPAR1110447-1793b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Déclaration hebdo Transactions du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

