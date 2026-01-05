Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2026
5. januar 2026
Storaktionærmeddelelser og indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med NewCap Holding A/S aktier
NewCap Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Driftsselskabet af 28.12.2021 A/S har meddelt at have afhændet aktier i selskabet, således at denne ejer mindre end 5% af aktiekapitalen i selskabet.
NewCap Holding A/S offentliggør hermed også oplysninger om transaktioner foretaget af ledende medarbejdere og disse nærtstående transaktioner med NewCap Holding A/S aktier.
Nærtstående til bestyrelsesmedlem Mogens de Linde (fratrådt 30. december 2025)
Driftsselskabet af 28.12.2021 A/S 31.296.814 stk. aktier
Mdl Holding 1 ApS 1.974.996 stk. aktier
Se venligst vedhæftede bilag.
Med venlig hilsen
NewCap Holding A/S
For yderligere information kontakt venligst:
Peter Steen Christensen
Telefon: +45 2370 5885
Email: info@newcap.dk
Vedhæftede filer