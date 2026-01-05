HighCo : transactions sur actions propres du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

 | Source: HIGHCO HIGHCO

Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Paris, le 5 janvier 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteurCode identifiant émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6629/12/2025FR00000542313 0003,94 €XPAR
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6630/12/2025FR00000542313 0004,06 €XPAR
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6631/12/2025FR00000542313 0004,01 €XPAR

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE                Nicolas CASSAR
Directrice Générale                 Relations Presse
+33 1 77 75 65 06                +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com                 n.cassar@highco.com

Prochain rendez-vous

La publication aura lieu après la clôture des marchés.

Marge brute trimestrielle
Marge Brute T4 2025 et 12 mois 2025 : Mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe


Attachments

Transactions sur actions propres - du 29_12_2025 au 02_01_2026 (semaine 1)

Recommended Reading