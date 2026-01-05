Bilan semestriel du contrat de liquidité - Du 1er juillet au 31 décembre 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE NEXANS

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 5 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par NEXANS SA à NATIXIS ODDO BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié, à la date du 31 décembre 2025 :

27 951 titres

6 018 379,66 euros en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 296

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 206

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 757 881 titres pour 93 984 026,60 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 779 542 titres pour 96 995 758,90 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

49 612 titres

3 006 649,02 euros en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 6 346

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 737

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 944 611 titres pour 91 406 765,50 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 922 950 titres pour 89 592 331,70 euros

Lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titre

6 000 000 euros en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux décisions de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et n°2021-01 en date du 22 juin 2021, renouvelant une telle instauration.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe est reconnu comme un leader mondial en faveur de l'action climatique et s'est engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2050, approuvé par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

