Disclosure of trading in own shares from December 29, 2025 to January 2, 2026

 | Source: Nexans Nexans



Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,744,779 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
            
Disclosure of trading in own shares         
From December 29, 2025 to January 2, 2026         
Issuer : Nexans          
Category : treasury shares          
            
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from December 29, 2025 to January 2, 2026 
            
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 27th, 2025, on the Company's website (www.nexans.com) by an investment firm pursuant to a mandate.
            
Name of the IssuerIdentity Code of the IssuerDay of the transactionIdentity Code of Total daily volume (in number of shares)Daily weighted average purchase price of the sharesMarket (MIC Code)     
Nexans96950015FU78G84UIV142025-12-29FR00000444481705125.194076XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142025-12-30FR00000444481705126.037537XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142025-12-31FR00000444481705125.847155XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142026-01-02FR00000444481705127.056188XPAR     
   TOTAL6,820       
            
Name of the issuerIdentity Code of the IssuerName of the BrokerIdentity Code of the BrokerDay/time of the transaction (Paris Time)Identity Code of the financial instrumentPrice per unitCurrencyQuantity boughtIdentity Code of the MarketReference number of the transactionPurpose of the buyback
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:00:31ZFR0000044448125.500000EUR159XPAROD_8sruLKs-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:02:49ZFR0000044448125.500000EUR27XPAROD_8sruv4S-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:09:24ZFR0000044448125.200000EUR35XPAROD_8srwZvO-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:12:45ZFR0000044448125.200000EUR46XPAROD_8srxQIL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:22:31ZFR0000044448125.100000EUR18XPAROD_8srzska-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:22:31ZFR0000044448125.100000EUR6XPAROD_8srzska-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:25:06ZFR0000044448124.900000EUR26XPAROD_8ss0WtR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:25:18ZFR0000044448124.900000EUR2XPAROD_8ss0a8J-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:29:45ZFR0000044448124.800000EUR24XPAROD_8ss1hVA-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:34:00ZFR0000044448124.7EUR28XPAROD_8ss2lmv-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:39:20ZFR0000044448124.5EUR24XPAROD_8ss476Q-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:44:10ZFR0000044448124.6EUR27XPAROD_8ss5KWP-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:52:00ZFR0000044448124.2EUR23XPAROD_8ss7IqX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T08:58:04ZFR0000044448123.8EUR23XPAROD_8ss8pdn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T09:07:41ZFR0000044448124EUR23XPAROD_8ssBFZs-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T09:17:02ZFR0000044448124.2EUR23XPAROD_8ssDbVj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T09:24:59ZFR0000044448124.7EUR47XPAROD_8ssFbdU-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T09:32:24ZFR0000044448124.9EUR23XPAROD_8ssHTPs-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T10:00:55ZFR0000044448124.8EUR23XPAROD_8ssOeey-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T10:00:55ZFR0000044448124.8EUR21XPAROD_8ssOeez-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T10:01:26ZFR0000044448124.7EUR35XPAROD_8ssOme4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T10:15:26ZFR0000044448124.7EUR36XPAROD_8ssSJFb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T10:35:30ZFR0000044448124.7EUR34XPAROD_8ssXMQG-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T11:11:32ZFR0000044448125EUR71XPAROD_8ssgQm7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T11:30:30ZFR0000044448125EUR40XPAROD_8sslCwJ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T11:49:37ZFR0000044448125EUR29XPAROD_8ssq165-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T12:03:02ZFR0000044448124.8EUR23XPAROD_8sstOYl-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T12:30:25ZFR0000044448125EUR41XPAROD_8st0IBZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T13:26:05ZFR0000044448125.1EUR1XPAROD_8stEJ3P-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T13:26:05ZFR0000044448125.1EUR42XPAROD_8stEJ3P-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T13:26:05ZFR0000044448125.1EUR12XPAROD_8stEJ3Q-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T13:42:07ZFR0000044448125.4EUR42XPAROD_8stILJb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T13:42:07ZFR0000044448125.4EUR1XPAROD_8stILJc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T13:46:14ZFR0000044448125.3EUR34XPAROD_8stJNSU-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T13:51:22ZFR0000044448125.2EUR23XPAROD_8stKfTo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T14:04:44ZFR0000044448125.4EUR35XPAROD_8stO2IH-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T14:15:02ZFR0000044448125.4EUR23XPAROD_8stQd19-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T14:23:53ZFR0000044448125.5EUR36XPAROD_8stSrFk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T14:41:31ZFR0000044448126.1EUR26XPAROD_8stXISW-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T14:41:31ZFR0000044448126.2EUR44XPAROD_8stXIHw-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T14:44:20ZFR0000044448126EUR28XPAROD_8stY0Mq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T14:53:05ZFR0000044448125.6EUR24XPAROD_8staCuU-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T14:56:42ZFR0000044448125.4EUR30XPAROD_8stb7Jj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T14:59:01ZFR0000044448125.3EUR24XPAROD_8stbhaR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T15:06:16ZFR0000044448125.4EUR14XPAROD_8stdWc3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T15:06:16ZFR0000044448125.4EUR24XPAROD_8stdWc4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T15:19:55ZFR0000044448125.3EUR25XPAROD_8stgxqd-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T15:28:02ZFR0000044448125.4EUR58XPAROD_8stj0WJ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T15:46:29ZFR0000044448125.5EUR81XPAROD_8stneUe-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T15:52:02ZFR0000044448125.5EUR47XPAROD_8stp32f-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T16:00:28ZFR0000044448125.8EUR29XPAROD_8strAgm-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T16:00:28ZFR0000044448125.8EUR10XPAROD_8strAgm-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T16:04:51ZFR0000044448125.8EUR44XPAROD_8stsGzP-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-29T16:04:52ZFR0000044448125.8EUR11XPAROD_8stsHIA-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T08:01:09ZFR0000044448125.7EUR174XPAROD_8sxl1l1-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T08:17:02ZFR0000044448125.3EUR33XPAROD_8sxp1lO-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T08:17:02ZFR0000044448125.3EUR3XPAROD_8sxp1lU-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T08:18:01ZFR0000044448125.2EUR47XPAROD_8sxpGy8-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T08:26:25ZFR0000044448125.3EUR52XPAROD_8sxrODd-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T08:42:18ZFR0000044448125.2EUR1XPAROD_8sxvO27-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T08:42:18ZFR0000044448125.2EUR30XPAROD_8sxvO27-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T08:46:38ZFR0000044448125.5EUR40XPAROD_8sxwTkC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T08:48:24ZFR0000044448125.4EUR40XPAROD_8sxwvHa-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T09:05:33ZFR0000044448125.4EUR27XPAROD_8sy1F0p-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T09:10:02ZFR0000044448125.3EUR36XPAROD_8sy2N0s-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T09:24:08ZFR0000044448125.3EUR24XPAROD_8sy5v7u-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T09:24:08ZFR0000044448125.3EUR11XPAROD_8sy5v7v-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T09:24:08ZFR0000044448125.3EUR18XPAROD_8sy5v7v-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T09:36:41ZFR0000044448125.6EUR36XPAROD_8sy94xN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T09:48:16ZFR0000044448125.7EUR20XPAROD_8syBzo9-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T10:10:44ZFR0000044448125.9EUR3XPAROD_8syHeRT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T10:10:44ZFR0000044448125.9EUR36XPAROD_8syHeRT-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T10:17:59ZFR0000044448125.8EUR7XPAROD_8syJTSh-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T10:17:59ZFR0000044448125.8EUR28XPAROD_8syJTSh-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T10:33:25ZFR0000044448125.7EUR23XPAROD_8syNMIP-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T10:34:33ZFR0000044448125.9EUR30XPAROD_8syNeCI-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T10:48:26ZFR0000044448125.9EUR23XPAROD_8syR8p1-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T11:05:06ZFR0000044448126EUR31XPAROD_8syVKwx-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T11:27:51ZFR0000044448125.8EUR23XPAROD_8syb47y-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T11:57:02ZFR0000044448125.9EUR32XPAROD_8syiPeR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T12:05:52ZFR0000044448125.9EUR46XPAROD_8sykdKy-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T12:48:39ZFR0000044448126.2EUR30XPAROD_8syvPK6-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T12:49:15ZFR0000044448126.1EUR31XPAROD_8syvYaC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T13:30:38ZFR0000044448126.3EUR11XPAROD_8sz5yZ7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T13:40:46ZFR0000044448126.4EUR42XPAROD_8sz8Wnc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T13:40:46ZFR0000044448126.4EUR11XPAROD_8sz8Wnd-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T13:42:39ZFR0000044448126.3EUR34XPAROD_8sz9076-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T14:00:26ZFR0000044448126.2EUR24XPAROD_8szDTj5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T14:16:27ZFR0000044448126.4EUR36XPAROD_8szHVlp-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T14:30:01ZFR0000044448126.5EUR84XPAROD_8szKvaB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T14:42:36ZFR0000044448126.3EUR23XPAROD_8szO5mb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T14:42:36ZFR0000044448126.3EUR38XPAROD_8szO5mc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T14:46:20ZFR0000044448126EUR23XPAROD_8szP2G1-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T15:06:09ZFR0000044448126.6EUR50XPAROD_8szU1W2-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T15:20:37ZFR0000044448126.6EUR64XPAROD_8szXfKa-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T15:20:37ZFR0000044448126.6EUR12XPAROD_8szXfKa-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T15:28:38ZFR0000044448126.6EUR18XPAROD_8szZgSf-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T15:28:38ZFR0000044448126.6EUR15XPAROD_8szZgSg-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T15:42:11ZFR0000044448126.6EUR52XPAROD_8szd5x5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T15:42:11ZFR0000044448126.6EUR51XPAROD_8szd5x5-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T15:53:25ZFR0000044448126.9EUR53XPAROD_8szfvBo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T16:00:03ZFR0000044448126.8EUR24XPAROD_8szhapH-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T16:04:23ZFR0000044448126.7EUR25XPAROD_8szigN2-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T16:06:42ZFR0000044448126.6EUR23XPAROD_8szjGXc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-30T16:22:06ZFR0000044448126.7EUR57XPAROD_8szn8tS-01MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:01:30ZFR0000044448126.4EUR308XPAROD_8t3bdsE-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:03:49ZFR0000044448126.3EUR34XPAROD_8t3cDuI-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:15:07ZFR0000044448126.1EUR82XPAROD_8t3f4On-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:16:04ZFR0000044448126.1EUR44XPAROD_8t3fJDN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:24:22ZFR0000044448125.9EUR53XPAROD_8t3hOe5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:24:22ZFR0000044448126EUR28XPAROD_8t3hOds-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:24:22ZFR0000044448126EUR34XPAROD_8t3hOds-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:31:48ZFR0000044448125.7EUR42XPAROD_8t3jGnX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:31:48ZFR0000044448125.7EUR36XPAROD_8t3jGnY-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:49:59ZFR0000044448125.6EUR23XPAROD_8t3nqao-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:49:59ZFR0000044448125.6EUR37XPAROD_8t3nqap-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:49:59ZFR0000044448125.6EUR30XPAROD_8t3nqap-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T08:50:59ZFR0000044448125.6EUR28XPAROD_8t3o6DZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T09:01:11ZFR0000044448125.7EUR64XPAROD_8t3qfQf-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T09:09:11ZFR0000044448125.7EUR49XPAROD_8t3sgIb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T09:17:11ZFR0000044448125.7EUR44XPAROD_8t3uhAY-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T09:24:02ZFR0000044448125.7EUR33XPAROD_8t3wQ3K-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T09:24:02ZFR0000044448125.7EUR63XPAROD_8t3wQ3K-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T09:39:59ZFR0000044448125.7EUR38XPAROD_8t40R33-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T09:47:58ZFR0000044448125.7EUR32XPAROD_8t42Res-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T09:47:58ZFR0000044448125.7EUR10XPAROD_8t42Ret-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T09:55:59ZFR0000044448125.7EUR41XPAROD_8t44Smv-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T10:09:45ZFR0000044448125.6EUR56XPAROD_8t47vU0-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T10:16:02ZFR0000044448125.6EUR36XPAROD_8t49VkB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T10:23:22ZFR0000044448125.7EUR15XPAROD_8t4BMCy-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T10:27:23ZFR0000044448125.7EUR1XPAROD_8t4CMu3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T10:27:23ZFR0000044448125.7EUR31XPAROD_8t4CMu3-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T10:45:38ZFR0000044448125.7EUR51XPAROD_8t4GxcG-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T10:50:11ZFR0000044448125.6EUR41XPAROD_8t4I6nn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T10:50:11ZFR0000044448125.6EUR36XPAROD_8t4I6no-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T11:00:00ZFR0000044448125.3EUR23XPAROD_8t4KZpb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T11:25:17ZFR0000044448125.6EUR93XPAROD_8t4Qwca-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T11:38:12ZFR0000044448125.5EUR24XPAROD_8t4UC88-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T11:50:02ZFR0000044448125.5EUR23XPAROD_8t4XAxJ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T11:51:56ZFR0000044448125.5EUR23XPAROD_8t4Xeeb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T12:14:03ZFR0000044448125.7EUR26XPAROD_8t4dDpr-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T12:14:03ZFR0000044448125.7EUR5XPAROD_8t4dDpr-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T12:21:00ZFR0000044448125.6EUR35XPAROD_8t4eyA6-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T12:41:07ZFR0000044448125.7EUR18XPAROD_8t4k2KO-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T12:41:07ZFR0000044448125.7EUR10XPAROD_8t4k2KO-04MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-31T12:41:07ZFR0000044448125.7EUR5XPAROD_8t4k2KP-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T08:01:27ZFR0000044448126.4EUR168XPAROD_8tFIgIy-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T08:04:02ZFR0000044448126EUR29XPAROD_8tFJKRH-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T08:15:09ZFR0000044448126.2EUR35XPAROD_8tFM81t-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T08:15:20ZFR0000044448126.1EUR54XPAROD_8tFMAy9-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T08:25:01ZFR0000044448127EUR40XPAROD_8tFOc7b-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T08:34:02ZFR0000044448126.8EUR16XPAROD_8tFQsha-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T08:34:02ZFR0000044448126.8EUR25XPAROD_8tFQshg-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T08:41:30ZFR0000044448127.1EUR47XPAROD_8tFSlRA-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T08:50:06ZFR0000044448127.1EUR24XPAROD_8tFUvYC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T09:02:20ZFR0000044448127.4EUR51XPAROD_8tFY0PS-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T09:12:03ZFR0000044448127.3EUR23XPAROD_8tFaSCk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T09:23:39ZFR0000044448127.3EUR24XPAROD_8tFdN9b-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T09:25:37ZFR0000044448127.2EUR24XPAROD_8tFdrzm-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T09:43:14ZFR0000044448127.2EUR39XPAROD_8tFiIxQ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T09:48:01ZFR0000044448126.8EUR23XPAROD_8tFjVUv-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T09:58:54ZFR0000044448126.8EUR29XPAROD_8tFmFOl-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T10:07:47ZFR0000044448126.7EUR23XPAROD_8tFoTxV-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T10:20:02ZFR0000044448126.5EUR24XPAROD_8tFrZHC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T10:30:17ZFR0000044448126.2EUR23XPAROD_8tFu9LY-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T10:53:38ZFR0000044448126.1EUR60XPAROD_8tG01cA-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T11:11:21ZFR0000044448126.3EUR28XPAROD_8tG4UHq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T12:00:08ZFR0000044448126.3EUR9XPAROD_8tGGllo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T12:02:40ZFR0000044448126.3EUR43XPAROD_8tGHPM6-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T12:22:44ZFR0000044448126.4EUR32XPAROD_8tGMSUg-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T12:35:08ZFR0000044448126.5EUR42XPAROD_8tGPa1B-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T12:50:39ZFR0000044448126.7EUR29XPAROD_8tGTUEx-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T13:26:43ZFR0000044448126.7EUR43XPAROD_8tGcZHu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T13:35:46ZFR0000044448126.5EUR23XPAROD_8tGeqVX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T13:48:39ZFR0000044448126.5EUR39XPAROD_8tGi5QI-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:00:32ZFR0000044448126.5EUR34XPAROD_8tGl4tF-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:16:26ZFR0000044448126.6EUR13XPAROD_8tGp5Au-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:17:49ZFR0000044448126.6EUR9XPAROD_8tGpQg6-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:18:39ZFR0000044448126.6EUR16XPAROD_8tGpdgX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:18:39ZFR0000044448126.6EUR13XPAROD_8tGpdgY-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:35:39ZFR0000044448127EUR91XPAROD_8tGtv16-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:50:00ZFR0000044448128.3EUR8XPAROD_8tGxX8i-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:50:00ZFR0000044448128.3EUR1XPAROD_8tGxX8j-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:52:08ZFR0000044448128.2EUR16XPAROD_8tGy4O2-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:52:08ZFR0000044448128.2EUR54XPAROD_8tGy4O2-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T14:59:11ZFR0000044448128.2EUR23XPAROD_8tGzqT3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T15:07:02ZFR0000044448128.1EUR24XPAROD_8tH1p0c-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T15:14:07ZFR0000044448127.9EUR34XPAROD_8tH3bRC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T15:22:11ZFR0000044448128.1EUR65XPAROD_8tH5dPL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T15:33:34ZFR0000044448128.4EUR57XPAROD_8tH8VAu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T15:45:36ZFR0000044448128.6EUR20XPAROD_8tHBX1T-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T15:46:02ZFR0000044448128.6EUR33XPAROD_8tHBdi3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T15:51:19ZFR0000044448128.4EUR23XPAROD_8tHCyIj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T15:58:33ZFR0000044448128.3EUR23XPAROD_8tHEn4E-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T16:01:05ZFR0000044448127.9EUR24XPAROD_8tHFQm1-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T16:08:20ZFR0000044448127.8EUR39XPAROD_8tHHFuz-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-01-02T16:09:40ZFR0000044448127.8EUR16XPAROD_8tHHadY-00MAR Art.5 §2c)
            
            
            
            
            
            
            



Verification 
 QuantitéPMP
 6,8200
 #REF!#REF!
 #REF!#REF!



 

Attachment


Attachments

Weekly disclosure December 29 to January 2

Recommended Reading