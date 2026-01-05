CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE DECEMBRE 2025

Raison sociale de l’émetteur : Crédit Agricole S.A. – SA au capital de 9 146 365 623 euros
Immatriculée sous le n° 784 608 416 R.C.S. NANTERRE
Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des Etats-Unis
|Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d’actions
|Nombre total de
droits de vote
|31 décembre 2025
|3 025 902 350
|Nombre de droits de vote théoriques : 3 025 902 350
Nombre de droits de vote exerçables * : 3 025 507 821
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques – Actions privées de droits de vote (auto détention …)
Pièce jointe