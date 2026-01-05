Rogers lance l’initiative Un chandail, une nation 

- Faites don de votre chandail d’équipe pour faire partie de l’histoire du hockey -

- Connor McDavid et Marie-Philip Poulin donnent le coup d’envoi aux dons aujourd’hui -

TORONTO, 05 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a lancé aujourd’hui la plus récente initiative, Un chandail, une nation, de sa campagne C’est notre sport.

Un chandail, une nation invite les Canadiennes et Canadiens à faire don de leurs vieux chandails de hockey. À la façon de courtepointes, ceux-ci serviront à créer des chandails uniques représentant toutes les facettes du hockey et l’attachement profond de notre pays envers le sport. Ces créations conçues par Cameron Lizotte, ancien joueur de la OHL aujourd’hui designer, seront portées par des étoiles canadiennes du hockey comme symbole de notre fierté nationale pour ce sport.

La collecte de chandails débute aujourd’hui avec des athlètes de l’Équipe Rogers : Connor McDavid, capitaine des Edmonton Oilers, et Marie-Philip Poulin, capitaine de la Victoire de Montréal, qui feront don d’un chandail de leur collection personnelle en personne à Edmonton et à Montréal.

« Que ce soit en donnant un premier chandail de ligue mineure, un chandail de ligue de garage ou un chandail retiré de la LNH, les Canadiennes et Canadiens sont invités à partager leur morceau d’histoire pour faire partie de l’histoire, indique Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications. Le hockey est profondément enraciné dans notre culture, et nous avons l’immense plaisir de lancer ce projet pour permettre aux gens de célébrer notre sport et notre équipe avec fierté. »

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 janvier, les Canadiennes et Canadiens peuvent déposer leurs chandails dans les magasins Rogers participants partout au pays. Rendez-vous sur rogers.com/un-chandail-une-nation pour en consulter la liste ou savoir où envoyer votre chandail si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre en magasin.

Toutes les personnes qui feront don d’un chandail courront la chance de gagner un voyage exceptionnel pour assister à n’importe quel match à l’extérieur d’une équipe canadienne de la LNH durant la saison régulière 2025-2026. Les nouveaux chandails seront dévoilés plus tard au cours du mois et figureront dans une campagne publicitaire nationale.

