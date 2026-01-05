Energetikos ministerija paskelbė šešių kandidatų į AB „KN Energies“ valdybos narius atranką

Valdybos narių atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631. Įvykdžius kandidatų atranką, valdybą išrinks Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
Šiuo metu Bendrovėje veikia dvipakopė valdymo struktūra – nepriklausoma stebėtojų taryba ir nepriklausoma valdyba; pastarosios kadencija baigiasi 2026 m. balandžio 25 d.
2025 m. rugpjūčio mėn. Energetikos ministerija, valdanti 72,47 proc. Bendrovės akcijų, pateikė lūkesčių raštą, kuriame keliama užduotis bendrovės korporatyvinio valdymo modelį pritaikyti skaidriai, efektyviai, kokybiškai ir koordinuotai veiklai užtikrinti. Siekiant atliepti šiuos tikslus, nutarta optimizuoti bendrovės valdymo modelį, numatoma, kad pasibaigus esamos valdybos kadencijai esminės bendrovės valdymo kompetencijos būtų sutelktos viename organe – valdyboje.
Patvirtinus naują Bendrovės įstatų redakciją, Bendrovės valdybą sudarys 6 nariai iš kurių 4 nepriklausomi. Šiuo tikslu yra skelbiama 6 valdybos narių atranka. Kandidatai, kurie bus atrinkti į valdybą, taip pat gali būti paskirti eiti komiteto nario pareigas. Atsižvelgiant į planuojamą pokytį, komitetai bus formuojami iš valdybos narių, o pati valdyba, įvertinusi savo narių kompetencijas, spręs, kuriuos narius paskirti į Atlygio ir skyrimo komitetą bei į Audito komitetą.
Sėkmingai įvykus valdybos narių atrankai, naujos kadencijos valdybą numatyta paskirti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, 2026 m. balandžio 30 d. To paties susirinkimo metu planuojama patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, kurioje bus įtvirtinta vienpakopė bendrovės valdymo struktūra.
Skelbimas apie vykdomą valdybos narių atranką paskelbtas:
- Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos internetinėje svetainėje: https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/skelbiama-naujos-kadencijos-ab-kn-energies-valdybos-nariu-atranka-HyIr/
- Bendrovės interneto svetainėje: https://knenergies.lt/energetikos-ministerija-paskelbe-kandidatu-i-ab-kn-energies-valdybos-narius-atranka/.
Korporatyvinio valdymo direktorė
Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė, j.vensloviene@kn.lt,