Cliq Digital AG: Wirksamkeit des Segmentwechsels in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 23. März 2026

Düsseldorf, 5. Januar 2026 – Wie mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. Dezember 2025 angekündigt, hat die Cliq Digital AG („Gesellschaft“) die Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse gekündigt. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment wird am 23. März 2026 eingestellt.

Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden.





