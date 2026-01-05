Cliq Digital AG: Wirksamkeit des Segmentwechsels in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 23. März 2026

Düsseldorf, 5. Januar 2026 – Wie mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. Dezember 2025 angekündigt, hat die Cliq Digital AG („Gesellschaft“) die Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse gekündigt. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment wird am 23. März 2026 eingestellt.
Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden.
Kontakt:
CLIQ Digital AG
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: investors@cliqdigital.com