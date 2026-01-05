Lassila & Tikanoja Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimista - Sakari Lassila

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
5.1.2026 klo 18.00
Lassila & Tikanoja Oyj - Johdon liiketoimet
Lassila & Tikanoja Oyj on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19 artiklan mukaisen ilmoituksen, joka koskee johtohenkilön tai hänen lähipiirinsä jakautumisvastikkeena Luotea Oyj:n osittaisjakautumisessa saamia Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Sakari Lassila
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Lassila & Tikanoja Oyj
LEI: 636700EBB0SA4501AT18
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 137397/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-31
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000592472
Liiketoimen luonne: MUU
Selostus: Jakautumisvastike / Demerger consideration
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 27110 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 27110 Keskihinta: 0 EUR
Lisätietoja:
Hilppa Rautpalo
Johtaja, Lakiasiat, Henkilöstö ja EHSQ
puh. +358 10 636 2810
Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.
