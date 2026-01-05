Lassila & Tikanoja Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimista - Sakari Lassila

Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

5.1.2026 klo 18.00

Lassila & Tikanoja Oyj - Johdon liiketoimet

Lassila & Tikanoja Oyj on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19 artiklan mukaisen ilmoituksen, joka koskee johtohenkilön tai hänen lähipiirinsä jakautumisvastikkeena Luotea Oyj:n osittaisjakautumisessa saamia Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Sakari Lassila

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Lassila & Tikanoja Oyj

LEI: 636700EBB0SA4501AT18

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 137397/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-31

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000592472

Liiketoimen luonne: MUU

Selostus: Jakautumisvastike / Demerger consideration

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 27110 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 27110 Keskihinta: 0 EUR

Lisätietoja:

Hilppa Rautpalo

Johtaja, Lakiasiat, Henkilöstö ja EHSQ

puh. +358 10 636 2810





