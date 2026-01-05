Ageas annonce le rachat intragroupe d’actions propres

Conformément aux articles 8:4 et 8:6 de l’Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, ageas SA/NV annonce avoir racheté, le 31 décembre 2025 après la clôture des marchés, 740.476 actions propres auprès d’Ageasfinlux S.A., une filiale indirecte. Ces actions représentent les actions sous-jacentes d’ageas SA/NV résultant de l’échange des titres FRESH détenus par Ageasfinlux S.A.1.

Le rachat a été effectué via une transaction intragroupe qui n’a pas été exécutée dans le carnet d’ordres central d’un marché réglementé ou d’un MTF. Les actions ont été rachetées au prix d’EUR 59,80 par action, correspondant au cours de clôture le jour du rachat. L’objectif du rachat d’actions est de finaliser le démantèlement des titres FRESH rachetés sur le marché.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.

1 Pour plus de détails sur l’échange des titres FRESH, veuillez-vous référer au communiqué de presse d’Ageasfinlux S.A. du 1 juillet 2025.

