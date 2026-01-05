Ageas meldt intragroepsinkoop van eigen aandelen

In uitvoering van artikels 8:4 en 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt ageas SA/NV bekend dat het op 31 december 2025 nabeurs, 740.476 eigen aandelen heeft ingekocht van Ageasfinlux S.A., een onrechtstreekse dochtervennootschap. Deze aandelen vertegenwoordigen de onderliggende aandelen van ageas SA/NV die voortkomen uit de omwisseling van de FRESH-effecten die werden aangehouden door Ageasfinlux S.A.1.

De inkoop gebeurde via een intragroepstransactie die niet in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt of een MTF werd uitgevoerd. De aandelen werden ingekocht tegen een prijs van EUR 59,80 per aandeel, zijnde de slotkoers op de dag van inkoop. Het doel van de aandeleninkoop is het volledig afwikkelen van de FRESH-effecten die op de markt werden teruggekocht.

1 Raadpleeg voor meer details over de omruiling van de FRESH-effecten het persbericht van Ageasfinlux S.A. van 1 juli 2025.

