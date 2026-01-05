Nexity - Nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital - 31 décembre 2025

NEXITY
Société anonyme
au capital de 280 648 620 euros
Siège Social : 67 rue Arago
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
444 346 795 RCS Bobigny
Information mensuelle relative
au nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital
conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l’AMF
et L 233-8-II du Code de commerce.
|Date d'arrêté des informations
|Nombre total d'actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|31 décembre 2025
|56.129.724
|Total brut
|56.129.724
|Total net
|55.698.197
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Saint-Ouen-sur-Seine, le 5 janvier 2026
Pièce jointe